El carnaval més gastronòmic

No hi ha dimarts de carnaval sense Ranxo a Ponts. La festa gastronòmica de la Noguera va tornar a reunir ahir milers de persones per degustar aquest tradicional àpat del qual es van repartir unes 12.000 racions. I és que cada any són més els que s’atansen per participar en aquesta cita, el primer document escrit de la qual data del 1875.

Per a gaudi de totes elles, la preparació va començar al voltant de les sis de la matinada a l’avinguda Valldans, on es van disposar 59 calderes de què es van ocupar una vintena de voluntaris capitanejats per la xef Rosa Boix, la responsable de l’elaboració d’aquest àpat. Fins a 38 gallines, 165 kg de pollastre, 60 de botifarra negra, 15 de cebes, 100 de cigrons, 90 de mongetes, 250 de patates, 100 de pasta de sopa, 70 d’arròs i 20 quilos de sal, a més de les verdures, van ser els ingredients. Un procés d’elaboració que va culminar a les 2 del migdia, quan es va iniciar el repartiment entre els que es van congregar amb olles i recipients de tot tipus per degustar el guisat just el dia abans de l’inici de la Quaresma. La presidenta del Parlament, Anna Erra, va presidir el repartiment de Lo Ranxo de Ponts i va assistir al de la Baronia de Rialb a Gualter, on es van reunir 300 persones al dinar popular. Artesa de Segre va celebrar la Matança del Porc. Unes 2.000 persones van berenar amb llonganissa i botifarra negra, que durant el dia van elaborar una trentena de voluntaris. Es van matar 4 porcs i es van elaborar 310 kg de llonganissa, 330 de botifarra negra. Poblacions del Pallars com Isona, Rialp o Sort, i Oliana van complir congregant centenars de comensals en els seus Ranxos. Isona va celebrar la Guixa i va repartir més de 500 racions.

Si Ponts i altres poblacions lleidatanes van posar ahir fi al carnaval amb els seus ranxos, la festa més esbojarrada de l’any arribarà el pròxim cap de setmana a Belianes, Anglesola, la Granja d’Escarp, Artesa de Lleida, Ivars de Noguera o Arbeca, amb rues, concursos de disfresses i multitud de propostes lúdiques. A la capital del Segrià, el vetllatori de les restes del rei Pau Pi i l’Enterrament de la Sardina clausuraran aquesta tarda la celebració. La comitiva fúnebre partirà del carrer Pi i Margall a les 18.30 hores i recorrerà tot l’Eix Comercial. Així mateix, la Casa d’Andalusia acollirà a la nit una sardinada popular (21.00 hores).