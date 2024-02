El Parc Astronòmic del Montsec obre les portes aquest divendres amb novetats que proposen experiències en 3D

detail.info.publicated Redacció l

El Parc Astronòmic del Montsec (PAM) inaugura una nova temporada aquest divendres amb novetat que proposen experiències en 3D úniques al món amb recreacions del cel actual o de qualsevol època, així com reproduccions de pel·lícules a 6K. D’aquesta manera, el públic gaudirà d’una immersió visual completa amb una navegació virtual per l’espai en dues i tres dimensions. A més, el PAM ha implementat un sistema de resposta dels visitants, per tal que interactuin durant les sessions. Pel que fa a les experiències destacades, al llarg del 2024 el planetari continuarà oferint les projeccions de l’icònic àlbum de Pink Floyd ‘The Dark Side of the Moon’, la celebració del Festival d’Astronomia i el cicle ‘Música Sota les Estrelles’.