La recaptació dels premis Esland serà per a causes benèfiques

Després de baixar els preus de les entrades per a la gala dels premis Esland que se celebren demà a Andorra per reconèixer als millors streamers hispanoparlants, el seu organitzador, The Grefg, ha anunciat que els ingressos generats amb l’emissió es destinaran a les entitats andorranes Laika, Ronronejand, Gossos i StopHaters. Laika dona sostre a més de 130 gats.

Per la seua part, Ronronejand té colònies per tot Andorra. Gossos ajuda en alimentació i assistència veterinària. Finalment, StopHaters és una entitat que busca reduir els problemes d’assetjament.