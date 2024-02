The Grefg rebaixa les entrades dels premis Esland a Andorra

A dos dies per a la celebració de la gala dels premis Esland 2024 que reconeixen els millors streamers hispanoparlants de l’any, el seu creador, The Grefg, va anunciar una rebaixa considerable en el preu de les entrades amb la intenció que hi hagi un ple al Pavelló d’Andorra, amb capacitat per a 5.000 persones, on se celebrarà l’esdeveniment.

“Les entrades que estaven a 50 € es mantenen així perquè són les més barates. Les que costaven 100 € es rebaixen a 60 €. I les entrades de 200 € es redueixen a 70 €”, anunciava l’streamer murcià que, en el mateix directe, explicava aquesta rebaixa dient que “m’és igual no guanyar tants diners per les entrades venudes, jo el que vull és que el pavelló estigui ple”.

Aquest no és el primer problema que ha tingut el murcià per poder portar al Principat la tercera edició dels Esland. I és que ja va haver de retallar la durada dels premis, que pretenia que fos de dos dies, ja que la data coincidia amb un partit de l’Andorra FC i va obligar l’organització a canviar de plans ja que l’estadi de futbol i el pavelló són limítrofs i les mesures de seguretat d’ambdós esdeveniments impedien celebrar-los alhora. The Grefg va deixar clar, en aquest sentit, que el país no tornarà a acollir els seus premis.

En aquesta edició, els streamers Ibai, Illojuan, Rubius, DjMariio, Rivers_ GG i WestCOL parteixen com a favorits amb tres nominacions cada un i tots ells competiran en la categoria més rellevant dels Esland, la d’streamer de l’any, al costat d’El Mariana, Spreen i ElXokas.