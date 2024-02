Denuncien a Sanitat per no vigilar efectes del Nolotil

detail.info.publicated Redacció

El Jutjat Central Contenciós Administratiu número 4 de Madrid estudia una denúncia de protecció especial de drets fonamentals presentada per l’Associació d’Afectats per Fàrmacs contra el ministeri de Sanitat i l’Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris. En aquesta denúncia s’acusa els organismes d’inactivitat “en la farmacovigilància real, adequada, actualitzada i responsable” sobre el ‘Nolotil’ pels efectes adversos que pot ocasionar en determinada població, com ciutadans britànics residents a Espanya.