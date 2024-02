detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Plataformes digitals com Wallapop o Ebay hauran de complir des d’aquest dissabte la llei de serveis digitals, el reglament de la Unió Europea que obliga les companyies a ser més transparent en la informació que mostren als usuaris i a eliminar el contingut il·legal amb rapidesa. La norma s’aplica des del mes d’agost passat a les grans plataformes, com Apple, Google, Microsoft, Amazon, la xarxa social X, TikTok o al portal de pornografia Pornhub, i des d'aquest dissabte l’hauran de complir totes les plataformes, independentment de la seua mida.

L’única excepció són aquelles que tinguin menys de 50 treballadors o una facturació inferior als 10 milions d’euros.

En concret, hauran d’eliminar ràpidament la informació il·legal, sempre que tinguin coneixement de la seua existència, i per a això hauran de col·laborar amb persones especialistes a detectar aquest tipus de contingut. En aquest sentit, hauran de donar als usuaris la possibilitat de reclamar quan les plataformes eliminin algun dels seus missatges. A més, hauran de protegir especialment els menors, no només del contingut il·legal, sinó adoptant mesures perquè no se’ls puguin mostrar anuncis basats en el seu perfil o les seues dades personals. I, en termes generals, a cap usuari se li podrà mostrar publicitat amb base a les seues creences.

La llei de serveis digitals obliga també als mercats en línia a conèixer els seus clients per garantir que cap empresa no vengui productes il·legals a través dels seus portals. Les plataformes també hauran d’elaborar un informe anual sobre les mesures que estan duent a terme per eliminar el contingut il·legal, i permetre que les autoritats nacionals i personal acadèmic tinguin accés al funcionament dels algoritmes que determinen el que els usuaris veuen a internet. El reglament obliga els països de la Unió Europea a designar una autoritat nacional encarregada de comprovar que les plataformes de menor mida establertes al seu territori –totes les que tenen menys de 45 milions d’usuaris al mes– compleixen la normativa.

La llei de serveis digitals ha creat també la Junta Europea de Serveis Digitals, l’òrgan on la Comissió Europea i les autoritats nacionals es coordinaran per coordinar el compliment del reglament a la Unió Europea, la primera reunió del qual se celebrarà dilluns vinent. No obstant, correspon a Brussel·les garantir que les grans plataformes compleixen el reglament i de fet, ja ha obert una investigació a la xarxa social X per la seua política de moderació de contingut, la transparència respecte a la seua publicitat i l’accés que dona a investigadors externs perquè analitzin el funcionament dels algoritmes. Paral·lelament, la Comissió està preparant unes directrius perquè les plataformes combatin la desinformació de cara a les eleccions europees.