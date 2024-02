Rescaten una mona que va viure engabiada 35 anys

La Fundació per a l’Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (Faada) va rescatar dimecres una mona caputxina que vivia des de fa gairebé 35 anys en una gàbia de 2x1x1 metres en un pis de Barcelona, amb la seua propietària de 80 anys, i “en unes condicions lamentables i totalment inadequades”. L’entitat va informar que va tenir constància del cas el 2014, quan van començar a “treballar per oferir-li una nova vida”.

L’animal, anomenat Linito, no disposava de zona exterior ni accés a llum solar directa, ja que la propietària reconeixia que des del 2014 mai no l’havia tret de la gàbia. Faada va criticar que no volia cedir l’animal i que van interposar diverses denúncies fins que el seu alliberament va ser possible gràcies a la nova llei de Benestar Animal.

Linito ha estat traslladat a la Fundació MONA, on passarà una fase de rehabilitació i serà traslladat a un altre centre amb altres membres de la seua espècie. L’entitat també va aconseguir el decomís d’una gossa a la propietària de la mona que “mai sortia al carrer”.