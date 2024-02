Tallers científics a l’IRBLleida per a més de 400 escolars de la demarcació

Tallers científics a l'IRBLleida per a més

Més de 400 estudiants de centres educatius de la demarcació de Lleida han participat en algun dels catorze tallers científics organitzats per l’IRBLleida durant el curs 2023-2024.

Per tercera vegada, l'IRBLleida va posar en marxa, el passat mes d'octubre el programa d'educació científica IRBLleida-Fundació "la Caixa", co-finançat també per la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnologia (FECYT), per acostar la recerca biomèdica als joves.

En total, l'IRBLleida ha ofert 14 tallers en què l'estudiantat ha fet una primera aproximació a què és la recerca en benefici de la salut, ha conegut personal investigador de Lleida i ha realitzat una pràctica sobre la diferència entre virus i bacteris.

Fins ara, s'han realitzat 8 tallers, que s'havien obert a tots els centres educatius de la demarcació, on hi han participat: l'Institut Màrius Torres, Lestonnac de Lleida, l'Institut Lo Pla d'Urgell de Bellpuig, l'Institut Escola Magraners de Lleida, el Col·legi Sant Jaume - Les Heures de Lleida, l'Escola Pia Balaguer i l'escola Verduna Tàrrega. Durant els pròxims mesos es faran 6 tallers més.