Cap de setmana 'extra' de Carnaval

Malgrat que el cap de setmana passat els veïns de desenes de poblacions lleidatanes van sortir disfressats als carrers, d’altres van decidir celebrar el seu propi Carnaval ahir amb festes, rues i activitats protagonitzades pel públic familiar.

A la capital del Segrià, els barris de Pardinyes i la Bordeta van viure les seues festes. Seguint al Segrià, Llardecans, Corbins, Artesa de Lleida, Benavent de Segrià, Alcarràs, Raimat, Alcoletge, Alguaire, Montoliu, Vilanova de la Barca, la Granja d’Escarp i Torre-serona també van gaudir ahir de les disfresses i les seues respectives rues recorrent els carrers dels municipis. A l’Urgell les activitats van començar aviat al matí com a la Fuliola, on a les 8 hores es va dur a terme un esmorzar popular. La tarda va ser per a les rues, que van gaudir també a Belianes, Anglesola, Sant Martí de Riucorb i Guimerà.La festa també va arribar a la Noguera amb carnavals a Camarasa, Vallfogona de Balaguer, Cubells, Ivars de Noguera, Os de Balaguer, Algerri i Castelló de Farfanya, localitats en les quals la celebració va arribar fins a la nit i es va acabar amb balls de disfresses amenitzats amb orquestres i DJs.Per la seua part, els veïns de Linyola, Golmés, Miralcamp i Fondarella també van triar el dia d’ahir per disfressar-se i celebrar el dia de Carnaval. Així mateix, a la capital del Pla d’Urgell, Mollerussa, estava previst que la nit passada se celebrés la festa El Jaleíto al pavelló firal.No es van quedar enrere Sant Ramon (Segarra), el Pont de Suert (Alta Ribagorça) i localitats de les Garrigues com la Granadella, el Vilosell, els Torms, el Soleràs, Arbeca i la Pobla de Cérvoles.Ara bé, aquestes festes no seran les últimes al territori lleidatà. I és que el pròxim cap de setmana està previst que localitats com Soses, Vallbona de les Monges, Barbens, Albatàrrec, Torrefarrera, Aitona o les Borges Blanques, entre d’altres, es disfressin per mantenir viu el Carnaval.