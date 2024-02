El color i la música tornen a prendre els pobles de Lleida

Disfresses acolorides, música i diversió van tornar a prendre els carrers de pobles de Lleida aquest cap de setmana per celebrar la festa més boja de l’any. A Camarasa, el Carnaval es va celebrar dissabte amb una rua pels carrers de la localitat. Va comptar amb l’animació infantil al Casal Cultural de Camarasa, on es va repartir un berenar popular amb coca de sucre i xocolate. A la nit va ser el torn del ball de disfresses al Casal Cultural. També van estar de festa a Os de Balaguer, on també les comparses van desfilar pels carrers. Hi va haver un berenar popular i un espectacle infantil. La jornada va finalitzar amb la crema del rei Carnestoltes i un ball de disfresses amb discomòbil. A Torre-serona, els actes també van comptar una rua amb dos carrosses dels veïns i un berenar amb una xocolatada i va finalitzar amb un dinar de germanor a la Sala Polivalent de l’ajuntament i ball de disfresses amb música i DJ fins a la matinada.

Per la seua part, els veïns de Cubells, les Avellanes i Santa Linya, Castelló de Frafanya, Algerri o Ivars de Noguera també van triar el cap de setmana per disfressar-se i celebrar el Carnaval.Aquestes festes no seran les últimes a les comarques de Lleida. I és que el proper cap de setmana està previst que localitats com Soses, Vallbona de les Monges, Térmens, Barbens, Albatàrrec, Torrefarrera, Aitona o les Borges Blanques, entre d’altres, es disfressin per mantenir viu el Carnaval i la diversió entre els veïns. La majoria de localitats ja han celebrat aquesta efemèride amb festes, rues i celebracions de tot tipus protagonitzades majoritàriament per un públic familiar.