L'eConsulta es consolida amb 522.000 usuaris a Lleida i l'Alt Pirineu

L'eina de comunicació digital eConsulta s'ha consolidat a les regions sanitàries de Lleida i de l'Alt Pirineu i Aran després que durant la covid-19 registrés els seus índexs més elevats d'accesos i altes. Es tracta d'un recurs que complementa l'atenció presencial i permet a la ciutadania enviar consultes en qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu al professional d'atenció primària sobre temes que no requereixin una atenció presencial o urgent. Des del 2019, aquest canal entre professionals sanitaris i pacients ha registrat uns 522.300 usuaris a la demarcació de Lleida (500.000 a les comarques de la plana i 22.300 al Pirineu) i ha generat gairebé 900.000 converses (827.000 a Lleida i 70.700 al Pirineu).

Entre les consultes més freqüents que refereixen els usuaris per estalviar visites presencials al CAP hi ha les confirmacions de tractaments després de rebre resultats de proves diagnòstiques o la resolució de dubtes sobrevinguts en el decurs d'una malaltia. D'aquesta manera, el 2023 la van utilitzar 131.317 persones a la Regió Sanitària de Lleida i s'hi van registrar gairebé 200.000 converses. Per la seva banda, al Pirineu, els usuaris van ser 5.651 amb 16.484 converses, una xifra molt similar als 5.691 persones i 19.670 e-consultes que es van generar el 2021, en plena pandèmia. Pel que fa als professionals, l’any passat la van utilitzar 7.800 metges i infermeres a Lleida i 119 al Pirineu.

Eugeni Paredes, metge al CAP d'Onze de Setembre de Lleida, explica que la utilització de l'eConsulta permet als professionals "destinar més temps a les visites presencials, atès que la comunicació digital facilita donar resposta a una gran varietat de motius de consulta i, a més, permet utilitzar altres modalitats de teleconsulta". Així mateix, afegeix, "la reducció de desplaçaments també té un impacte medioambiental, ja que comporta menys contaminació".

Per la seva banda, Imma Vila, metgessa al CAP d'Oliana (Alt Urgell), assegura que l'eConsulta és una eina que "ben utilitzada, pot estalviar moltes visites innecessàries, així com temps i desplaçaments als usuaris, i això en una regió amb les distàncies del Pirineu, resulta especialment beneficiós".

En paral·lel a l'increment en l'ús de l'eConsulta, també han augmentat els usuaris de La Meva Salut (LMS). Actualment, la Regió Sanitària de Lleida compta amb més de 241.000 persones acreditades, 64.000 de les quals es van donar d'alta l'any 2020 i 125.00, el 2021. Des que es va posar en marxa el 2014, s'hi han produït més de 4,6 milions d’accessos, 893.000 l'any passat. Pel que fa a la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, té 12.302 usuaris acreditats, 6.700 d'ells registrats durant la pandèmia. El total d'accessos des de 2014 ascendeix a 733.000, dels quals gairebé 136.000 el 2023.