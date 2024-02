Consum alerta de la presència de "fragments de plàstics" en xocolates Milka Oreo

⚠️ Alerta per possible presència de fragments de plàstic en barreta de xocolate.

���� No consumir

▶️Nombre del producte: Barreta MILKA OREIG

▶️Nombre de marca: Milka

▶️Número de lot: OSK0934422

�������� https://t.co/FZ7sk7mqIs pic.twitter.com/lW83kZnee0

AESAN

February