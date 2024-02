Experts alerten de sobrecàrregues de fins 27 quilos sobre les cervicals per la inclinació en utilitzar dispositius mòbils

detail.info.publicated europa press

Alguns experts han alertat de l’augment de malalties musculoesquelètiques per l’increment de l’ús de dispositius mòbils i han apuntat que la inclinació habitual en l’ús d’aquests aparells produeix una sobrecàrrega equivalent a 27 quilos de pes sobre la cervical.

Així, han destacat que l’ús de la tecnologia està incrementant l’aparició d’algunes patologies que afecten principalment l’aparell múscul esquelètic.

Des de la Unitat del Dolor dels hospitals Vithas Valencia Consuelo i Vithas Valencia 9 d’octubre els doctors Rubén Rubio i Carmen De Andrés han assenyalat l’augment d’afeccions com "el dolor cervical, el dolor lumbar o els dolors del membre superior --espatlla, colze i mà--" per aquest motiu.

A més, els professionals de la Unitat del Dolor han ressaltat que aquest increment es produeix "sobretot en gent jove, en persones que anteriorment no tenien aquests problemes" i en què ara es detecten "cada vegada més lesions associades a les noves tecnologies".

"Una escena molt habitual és veure persones amb mòbils o tauletes en transports públics, amb el cap inclinat cap al dispositiu. Això és, precisament, és un dels problemes que actualment més veiem a la consulta", han comentat els doctors.

Els facultatius han indicat que "segons els graus d’inclinació del cap cap al dispositiu canvia la càrrega que es produeix al coll" i han detallat que "amb la inclinació habitual, es produeix una sobrecàrrega equivalent a 27 quilograms de pes sobre la cervical", una circumstància que "condueix inevitablement a sobrecàrregues musculars i afectació discal".

"La sobrecàrrega muscular cervical, així com la vista cansada, condueixen a un augment clar de mals de cap que no són migranyes a l’ús sinó cefalees tensionals i cervicogeniques que en moltes ocasions són limitants", han afirmat la doctora De Andrés i el doctor Rubio.

"Cada dia veus pel carrer a nens amb el coll totalment inclinat amb aquests dispositius i, a més, amb la pantalla molt a prop dels ulls", han exposat, mentre han afirmat que són "pràctiques que s’haurien d’evitar perquè a la llarga ocasionaran problemes". Així mateix, han assenyalat que també "està demostrat que una mala educació postural en la infància és molt difícil de corregir en l’edat adulta".

Els professionals dels hospitals Vithas Valencia Consuelo i Vithas Valencia 9 d’octubre veuen "preocupant" l’augment de pacients, "sobretot joves i de mitjana edat, amb aquestes patologies".

Per això, han assegurat que "és essencial actuar tant de manera preventiva (evitant aquestes conductes o millorant-les el màxim possible) com a terapèutica". En aquest sentit, han apuntat que "és necessari acudir a l’especialista quan el dolor és intens i, especialment, si interfereix en la qualitat de vida diària, ja sigui a la feina o bé en activitats socials."

Igualment, han smentat, quant als tractaments més indicats per a aquest tipus d’afeccions, la fisioteràpia especialitzada, infiltracions guiades just al lloc de la lesió i altres tècniques mínimament invasives.

Entre les principals afeccions que s’estan abordant en la consulta destaca a nivell cervical "la sobrecàrrega muscular, mala postura i ergonomia inadequada que produeixen dolor que pot arribar a ser incapacitant" i que "a llarg termini produeix degeneració discal i afectació articular".

Pel que respecta a la zona lumbar, han parlat de l’"elevat temps d’exposició a tecnologies com l’ordinador, que produeixen contractures" i que "mantingudes en el temps acaben associant degeneració discal".

Així mateix, a nivell del tren superior, els doctors observen "sobretot tendinitis, per sobrecàrrega, a l’espatlla, al colze, a l’avantbraç i al primer dit de la mà (dit gros) pel tecleig constant amb el mòbil i la postura mantinguda de subjectar els telèfons, que cada vegada són més grans i necessiten més gestos amb aquest dit gros."

Igualment, els facultatius han exposat que s’ha detectat també "un increment de cefalees per vista cansada, així com problemes oftalmològics, que en intentar forçar la vista al seu torn produeixen més mal de cap (cefalees tensionals) i problemes de mandíbula".

Higiene postural a la feina

La doctora De Andrés i el doctor Rubio ha destacat també la importància de "la higiene postural a la feina". Així, han considerat que és una cosa "primordial" ja que es passen "moltes hores davant de l’ordinador". "L’ordinador portàtil permet treballar en qualsevol lloc, però al seu torn amb el seu ús no respectem tant l’ergonomia adequada", han remarcat.

"Podem utilitzar-los en qualsevol lloc i això fa que en moltes ocasions no s’utilitzi amb l’esquena alçada, amb el coll recte, amb els braços avalats sobre la taula (relaxats)" una cosa amb què s’"empitjora l’ergonomia" i s’"augmenta el dolor".

En aquest punt, han fet referència al teletreball i han apuntat que és un entorn en el qual "augmenten les males postures". "Per tant, hem de ser conscients de mantenir aquesta ergonomia i de la importància de no mantenir postures més d’una o dos hores, segons l’estat físic de cada persona," han assegurat, mentre han instat a "descansar cinc minuts i fer algun exercici de mobilitat cervical i lumbar" perquè "ajuda a relaxar i destensar aquesta musculatura".