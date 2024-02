Mamapop, també a la primavera

Mamapop també celebrarà una sessió aquesta primavera i oferirà un quart concert de la seua edició de musicals el 25 de maig que ve coincidint amb la festa major de Lleida. Així es va anunciar ahir durant el balanç de la iniciativa solidària i l’entrega del xec dels diners recaptats en els concerts del desembre a favor de l’IRBLleida per a la investigació contra el càncer de mama. En total, Mamapop va entregar els 40.011 euros recaptats en les tres sessions de Nadal del 2023, en la vuitena edició, una quantitat que s’afegeix als 192.789 euros que ja s’havien cedit a l’IRBLleida i que sumen un total de 232.800 euros. Així mateix, l’espectacle solidari va aconseguir l’any passat prop de 24.000 euros en el concert al Palau de Congressos de Tarragona i els fons del qual es van destinar a l’Institut Pere Virgili de Tarragona. L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va agrair “el treball extraordinari de Mamapop que aconsegueix mobilitzar la societat per una gran causa”, mentre que el vicepresident primer de la diputació de Lleida, Agustí Jiménez, va assenyalar que “aquest compromís amb la ciència és un exemple a seguir”. Per la seua part, el director de l’IRBLleida, Diego Arango, va agrair l’esforç conjunt assegurant que tots els fons es destinaran a la investigació per millorar els tractaments del càncer de mama. Per un altre costat, el creador i director de Mamapop, Manel Simon, va assenyalar que ja preparen l’edició d’enguany, que tornarà a la seua data habitual de finals de novembre, i va destacar el treball en equip amb la implicació de més de 60 persones i amb l’objectiu clar d’aportar fons per a la investigació d’aquesta malaltia. Simon també va recordar que Mamapop complirà aquest 2024 deu anys (a causa de la pandèmia de la covid no es van poder celebrar dos edicions) i que “ens volem superar en qualitat i ens tornarem a reinventar”.

La vuitena edició va comptar amb més de 3.000 espectadors i les entrades per al concert del 25 de maig ja són a la venda al web www.mamapop.cat i també a l’Intèrpret i a l’Escola Inlingua. L’edició de musicals va comptar amb la participació de 45 músics acompanyats per nou cantants, amb l’Orquestra Simfònica JOP –Jove Orquestra de Ponent– i l’Escola de Música L’Intèrpret.