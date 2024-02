Investiguen els escanejos d’iris a canvi de critptomonedes

detail.info.publicated Redacció

L'Agencia Española de Protecció de Dades (AEPD) analitza quatre denúncies relacionades amb el tractament de dades per part de l’empresa Worldcoin, que ofereix als ciutadans reconeixements de l’iris per obtenir informació d’ells a canvi de criptomonedes. Les denúncies procedeixen de la Comunitat de Madrid i de Catalunya. Worldcoin és una empresa fundada per Sam Altmann, conseller delegat de OpenAI, la matriu de ChatGPT, per crear una xarxa financera i d’identitat global basada en “proves de personalitat”, en paraules del seu fundador. Ofereix als ciutadans escanejar el seu iris i cedir les seues dades biomètriques a canvi de tokens (una unitat de valor basada en criptografia i emesa per una organització per governar el seu model de negoci i donar més poder als seus usuaris per interactuar amb els seus productes).