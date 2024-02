Objectiu: cuidar els cuidadors

El Centre Cívic de Balàfia acull des d’ahir l’Escola de Cuidadors i Cuidadores, que permetrà que un grup de quinze persones aprenguin a cuidar familiars amb dependència i, alhora, dediquin temps al seu propi benestar. El taller, que organitza la Paeria en col·laboració amb la Fundació La Caixa, tindrà lloc durant nou dimarts. Forma part del projecte Cuidem-nos que l’ajuntament promou des de l’any 2007 i que es materialitza dos vegades a l’any en diferents zones de la ciutat de Lleida.

Els impulsors assenyalen que l’objectiu del projecte i dels tallers que el conformen és que les persones cuidadores aprenguin a cuidar-se a elles mateixes per així aconseguir un augment de l’autoestima; millorar la capacitat d’adaptació i generació de respostes alternatives per afrontar situacions d’estrès; incorporar en el seu dia a dia una actitud més optimista; tenir una productivitat més gran i rendiment en les seues activitats; i millorar la qualitat de vida.Amb aquesta activitat, el consistori de la capital del Segrià posa èmfasi especial en el desenvolupament de projectes dirigits a les persones amb càrregues de cura, centrant-se en el fet d’atendre les necessitats de la població en tots els àmbits. Segons les últimes dades publicades per la conselleria de Drets Socials, fins al 30 de setembre del 2023 hi havia un total de 14.161 beneficiaris d’ajuts i serveis de dependència a les comarques lleidatanes, la qual cosa suposa 1.088 persones més que l’any anterior. Pel que fa a les sol·licituds, fins a finals del mes de setembre se’n van registrar fins a 4.495 de noves.