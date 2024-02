Un 54% dels joves catalans creuen que el feminisme "ha anat massa lluny"

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Més de la meitat dels joves catalans entre 16 i 24 anys (56%) consideren que el feminisme “ha anat massa lluny”, davant el 30% de dones joves que tenen la mateixa opinió. Així es desprèn d’una enquesta que el Centre d’Esdudis d’Opinió de la Generalitat (CEO) va dur a terme entre el 29 de setembre i el 30 de novembre i en què van participar 7.685 persones.

En general, un 32% dels catalans creuen que el feminisme ha anat massa lluny, davant un 41%, i un 26% que no està ni d’acord ni en desacord amb aquesta afirmació que defensen el contrari. Els homes joves són l’únic grup que considera que hi ha desigualtat cap al gènere masculí (4,8), davant les dones de 50 a 64 anys que són els que consideren que hi ha més desigualtats cap a les dones (7).

D’altra banda, la majoria de la població catalana creu que la immigració és bona per a l’economia i la vida cultural. Els simpatitzants de Vox són els que, de mitjana, valoren amb menys nota que la immigració sigui positiva (4,8), seguits dels de PP (6,1) i Cs (6,6).