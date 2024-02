La majoria de catalans creu que la immigració és bona per a l'economia i per a la vida cultural, segons el CEO

detail.info.publicated acn

La majoria de la població catalana creu que la immigració és bona per a l'economia, segons l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) sobre valors entre la societat presentada aquest dimecres. Al voltant d'un 60% de persones participants de l'estudi hi ha donat una visió positiva –més de 5 en una escala del 0 al 10, amb una mitjana de 6,6. Més de la meitat d'enquestats també diu que els nouvinguts contribueixen a enriquir la vida cultural catalana, amb una mitjana de 6 sobre 10. Els qui diuen que el país és un millor lloc per viure també superen als qui s'hi mostren contraris, tot i que per la mínima (5,5).

L'enquesta també revela que un de cada tres enquestats (31%) ja no se sent com a casa amb tanta immigració, cosa que el 43% nega. Per nivells d'estudis, la valoració és positiva en tots els casos, tot i que de manera lleugerament superior entre els qui han assolit estudis superiors.

Dividint els enquestats en preferència de partit polític, els qui simpatitzen amb els comuns, la CUP i el PSC tenen una visió dels immigrants més favorable que la mitjana en les tres premisses analitzades. Al seu torn, els d'Esquerra i Cs se situen aproximadament a la mitjana, i Junts, PP i Vox estan per sota en les tres categories. Els simpatitzants de les formacions de Carles Puigdemont i d'Ignacio Garriga creuen que la vida cultural catalana més aviat s'empobreix amb els immigrants (4,6) i que el país és un pitjor lloc per a viure (4,6 i 3,3, respectivament), cosa que també diuen els populars (4,8). Els qui prefereixen a Vox són els únics que diuen que els immigrants són dolents per a l'economia (4,8).