Els CAP, amb més activitats socials

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Unes 20.000 persones es van beneficiar l’any passat de les activitats sobre salut emocional, alimentació saludable o suport a les malalties cròniques que van organitzar els Centres d’Atenció Primària a les comarques lleidatanes. A la Regió Sanitària de Lleida, on des de finals del 2021 s’han incorporat 19 referents de benestar emocional, 10 dietistes-nutricionistes i 21 fisioterapeutes, gairebé 18.000 persones van participar l’any passat en les més de 2.300 activitats liderades per algun d’aquests nous professionals. Per la seua part, el personal de la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran va organitzar unes 1.200 activitats que van arribar a unes 2.000 persones. Les funcions d’aquests rols professionals són complementàries a les de la resta d’equips d’atenció primària i s’orienten, sobretot, a millorar la promoció de la salut i la prevenció de malalties des d’un àmbit comunitari. Quant a les activitats dutes a terme durant l’any 2023, la majoria estaven relacionades amb la salut mental i el benestar emocional, l’alimentació saludable, la salut maternoinfantil i el suport a les malalties cròniques. En aquest sentit, més del 70 per cent de la població de les dos regions atesa pels referents en benestar emocional ha reconegut experimentar una millora de la salut.

“Des de la nostra incorporació hem intentat avaluar l’impacte que té la nostra feina en els usuaris, per això, l’alt percentatge que mostra millora i el bon feedback que rebem ens fa sentir molt orgullosos de la nostra tasca”, explica Maria Miró, referent de benestar emocional al CAP de la Seu d’Urgell i el d’Oliana. Destaca que “totes aquestes activitats impacten en la millora de la qualitat de vida, ja que donem habilitats de promoció de la salut mental i, a més, els usuaris troben espais de relació i suport, que avui dia són molt necessaris”. En aquesta línia, la directora d’Atenció Primària a Lleida, Pilar Vaqué, va qualificar de “molt positiva la incorporació d’aquests nous perfils professionals, ja que ha suposat un valor afegit, tant per a la ciutadania com per al personal, ja que la seua perícia facilita i contribueix a oferir atenció amb un enfocament integral i multidisciplinari a la comunitat”.