Els homes amb problemes de fertilitat i les seues famílies tenen un risc més gran de càncer

'Human Reproduction', una de les revistes de medicina reproductiva més importants del món publica un nou treball, segons el qual investigadors han identificat patrons de risc de diversos tipus diferents de càncer en homes amb problemes de fertilitat i les seues famílies. Segons dades de la Societat Europea de Reproducció Humana i Embriologia, les famílies d’homes que tenen molt pocs o cap esperma al seu semen tenen un risc més gran de desenvolupar càncer, inclòs desenvolupar càncer a edats més primerenques, en comparació amb famílies d’homes fèrtils. El risc i el tipus de càncer van variar molt depenent de si els homes tenien un nombre baix d’espermatozoides (oligozoospèrmic) o cap (azoospèrmic), i es van identificar diversos càncers en diferents grups de famílies.

Per analitzar aquesta qüestió, els investigadors van prendre els resultats de les anàlisis de semen realitzats entre 1996 i 2017 de 786 homes que van assistir a clíniques de fertilitat a Utah i els van comparar amb informació de 5674 homes fèrtils de la població general que van tenir almenys un fill per garantir la seua fertilitat. Entre els homes amb problemes de fertilitat, 426 eren azoospèrmics i 360 eren severament oligozoospèrmics (amb menys d’1,5 milions d’espermatozoides per mil·lilitre de semen). Els investigadors van recopilar informació sobre parents de primer, segon i tercer grau utilitzant la base de dades de població d’Utah. Els diagnòstics de càncer es van identificar a partir del Registre de Càncer d’Utah. Així es va observar un risc significativament major de cinc tipus de càncer: càncer d’ossos i articulacions (un 156% més de risc), càncers de teixits tous com els sarcomes (5 % més de risc), càncers d’úter ( 27 % més de risc), limfomes de Hodgkin (60% més de risc) i càncers de tiroide (54% més de risc).

Les famílies d’homes amb oligozoospermia greu tenien un risc significativament major de tres càncers: càncer de còlon (16% més de risc), ossos i articulacions (143% més de risc) i càncer testicular (134% més de risc). Els investigadors també van trobar una reducció del 61% en el risc de càncer d’esòfag (càncer de coll). Els investigadors van trobar que el risc de càncer i els tipus de càncer variaven molt entre les famílies d’homes amb problemes de fertilitat, tant per tipus de subfertilitat com dins del tipus de subfertilitat. Això podria explicar les associacions inconsistents entre subfertilitat i càncer en estudis anteriors. Entre les famílies d’homes azoospèrmics, els investigadors van identificar 13 grups de famílies.

Un grup, que incloïa la majoria de les famílies, tenia un risc de càncer similar al de la població general. Tanmateix, els 12 grups restants tenien un risc més gran de desenvolupar almenys un tipus de càncer. Entre les famílies d’homes oligozoospèrmics, hi havia 12 grups diferents i tots ells tenien un risc més gran de tenir almenys un tipus de càncer.