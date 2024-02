Les plantes es comporten estranyament a Dinamarca i no se sap per què

detail.info.publicated europa press

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Científics de la Universitat d’Aarhus han detectat un estrany comportament de les plantes als camps de Dinamarca per al qual no troben explicació.

La teoria i l’experiència ecològiques ens diuen que les plantes de les prades i pastures d’aquest país haurien de dispersar llavors més pesades. Però estan fent exactament el contrari.

La naturalesa comença a canviar lentament si es permet que els prats i pastius creixin de forma silvestre sense interferència humana ni animals pasturant-hi. A les males herbes els va bé amb les molèsties de les vaques i ovelles que hi pasturen i trepitgen el terra, per exemple. No obstant, les males herbes ho passen pitjor si no hi ha pertorbacions, i llavors altres plantes comencen a ocupar el seu lloc. Augmenta la competència per la llum del sol i la bona terra.

En teoria, quan augmenta la competència entre plantes, les que dispersen llavors pesades i produeixen fulles grans i prims solen tenir avantatge. Però la realitat no segueix a la teoria. Almenys no en la naturalesa danesa, i això resulta desconcertant per a Christian Frolund Damgaard, professor del Departament d’Ecociència de la Universitat d’Aarhus, autor d’un nou estudi publicat a la revista Flora.

"Les llavors pesades ofereixen un avantatge competitiu en entorns on les plantes lluiten pels recursos. Les llavors pesades es carreguen en una 'carmanyola' gran i poden sobreviure a l’ombra durant un temps. Les llavors lleugeres, al contrari, moriran més ràpidament. Les fulles primes tindran un avantatge competitiu perquè les plantes poden reemplaçar les fulles vells per altres de noves sense gastar una gran quantitat d’energia. I les fulles noves estaran en una millor posició per absorbir la llum solar", va dir en un comunicat.

Tanmateix, quan Christian Frolund Damgaard analitza les dades de la naturalesa, explica una història diferent. "A mesura que augmenta la competència en aquestes àrees, la mida de les llavors també haurien d’augmentar i les fulles s’haurien de tornar més primes. Però està passant exactament el el contrari, i simplement no veig per què", diu.

Tot i que Christian Frolund Damgaard és biòleg, treballa principalment amb estadístiques i grans conjunts de dades. I això és exactament el que va fer quan va descobrir que la naturalesa no es comporta com prediuen els llibres de text.

Després de combinar dades de 8.859 mostres recollides a 236 prats i pastures diferents a Dinamarca, va començar a veure algunes tendències clares: hi ha menys brosses, però també menys plantes amb llavors grans i fulles primes.

Les espècies de brosses estan disminuint. Això podria deure’s que hi ha menys pasturatge a les zones. Però això també significa que haurien d’augmentar les plantes que dispersen llavors pesades. Però no ho són. I tampoc no ho són les plantes amb fulles fines, encara que això hauria de ser un desenvolupament natural. "És un misteri. Està succeint una mica aquí que simplement no entenem", admet.

La gran quantitat de dades utilitzades en l’estudi prové dels informes de NOVANA, el programa danès per monitorar el medi ambient i la naturalesa de l’aigua. Cada any, l’Agència Danesa de Protecció Ambiental publica un informe NOVANA sobre l’estat de la naturalesa a Dinamarca.

L’informe es basa en més de 250.000 recopilacions de dades a més de 35.000 estacions a tot Dinamarca. Alguns dels llocs són mostrejats 24 vegades a l’any, mentre que d’altres només es visiten una vegada cada cinc anys.

Les dades que Christian Frolund Damgaard va utilitzar dels informes són dades de cobertura recopilades mitjançant el mètode de localització precisa. El mètode de localització precisa consisteix que un investigador empeny un pal cap a la vegetació i registra el nombre de vegades que el pal toca diferents plantes. Això es repeteix en diversos punts de l’àrea per obtenir una mostra representativa de les plantes que allà creixen.

Christian Frolund Damgaard no creu que existeixi una sola explicació de per què la naturalesa canvia i actua de manera totalment oposada al predit per la teoria.

"Hi pot haver moltes raons diferents. El clima està canviant. Estem rebent més pluges. El nombre de nínxols ecològics està augmentant. Les àrees poden estar experimentant menys pasturatge i rebent menys nitrogen que abans. Tot això contribueix a un canvi en la composició de les espècies, però és possible que puguem trobar una explicació de per què les plantes es comporten com ho fan. Només serà necessari realitzar alguns experiments manipulats per provar diferents explicacions possibles del comportament de la naturalesa", conclou.