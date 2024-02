Lleida va commemorar ahir el Dia Internacional de la Llengua Materna amb l’acte Les llengües, patrimoni de la Humanitat per donar visibilitat a la diversitat lingüística que hi ha a la ciutat. L’activitat, al Cafè del Teatre, va reunir parelles lingüístiques formades per l’alumnat del Servei d’Acollida Municipal i del voluntariat sènior. Van compartir frases simbòliques sobre la pau en català, castellà, àrab, rus o wòlof, entre altres idiomes.