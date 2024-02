Adeu als cromats en cotxes i motos: la Unió Europea en prohibeix l'ús a partir de 2024

detail.info.publicated Redacció

Les lluents tonalitats cromades dels vehicles aviat no es veuran a Europa. Aquesta mesura, impulsada per la Unió Europea, respon al seu greu impacte en la contaminació ambiental i la salut humana. Les emissions contaminants derivades d’aquests tons metàl·lics són fins 500 vegades superiors a les generades per un motor dièsel.

Els colors estridents o cridaners dels cotxes i motos són una atracció tant a les carreteres com als concessionaris d’Espanya. No obstant, el seu regnat aviat s'acabarà, ja que el 2024 ha de marcar l’adeu definitiu als cromats a Europa. Encara que aquest canvi pot no afectar una gran part de la població a causa de la seua associació amb vehicles exclusius o d’alta gamma, molts elements dels automòbils i motocicletes actuals incorporen aquestes tonalitats. Des dels marcs fins les peces interiors als cotxes més luxosos, els cromats són presents en diversos components.

L’ús generalitzat del crom hexavalent, una forma tòxica del metall crom, en l’aplicació d’aquestes tonalitats és el principal motiu darrere d’aquesta prohibició. Aquesta substància ha estat associada amb greus problemes de salut, incloent càncer de pulmó i danys al fetge. Els efectes nocius del crom hexavalent afecten tant els treballadors de la indústria automotriu com els conductors i vianants exposats a les emissions.

La Unió Europea va prendre mesures el 2017 mitjançant la directiva REACH, atorgant set anys a la indústria per trobar alternatives viables al crom hexavalent. Si bé aquesta mesura afecta la fabricació de nous vehicles cromats a partir de 2024, no s’aplicarà retroactivament als vehicles existents. Tanmateix, qualsevol canvi en el color d’un vehicle ha de ser notificat a les autoritats pertinents, com la Direcció General de Trànsit i la companyia d’assegurances corresponent.

Els fabricants del sector ja estan explorant materials alternatius per mantenir l’estètica cromada sense comprometre la salut ni el medi ambient.

La prohibició dels cromats en cotxes i motos marca un important pas cap a la protecció del medi ambient i la salut pública a Europa, mentre impulsa la innovació en la indústria automotriu cap a alternatives més segures i sostenibles.