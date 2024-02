Concentració a Barcelona del sector social externalitzat

Professionals del sector social que treballen per a empreses privades contractades per la Generalitat es van manifestar ahir a Barcelona en contra de l’externalització dels serveis i per reclamar l’equiparació de les condicions laborals amb els treballadors públics. Sota el lema Mateix treball, mateixes condicions, educadors socials, pedagogs, integradors socials, terapeutes i altres professionals del sector es van concentrar a la plaça Sant Jaume, on van denunciar, entre altres, que cobren prop d’un quaranta per cent menys que els treballadors públics.

A la protesta també van acudir professionals de les comarques lleidatanes.