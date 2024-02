Detecten un augment de problemes de salut mental en noies adolescents després del confinament

detail.info.publicated redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Una investigació del Clínic - IDIBAPS i del CIBERSAM ha revelat un increment dels problemes de salut mental en noies adolescents després del confinament. El treball, que s'ha publicat a la revista 'Spanish Journal of Psychiatry and Mental Health', ha mostrat que entre el 14 de març de 2019 i el 21 de juny de 2021 van registrar-se 2.425 ingressos a les Urgències del Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil. Aquesta xifra representa un increment del 85% respecte l'any anterior, tot i tenir en compte els possibles casos acumulats, és a dir que no s'havien adreçat al centre per consultar la seva situació durant el confinament. Aquestes pacients presentaven episodis de trastorns alimentaris, autolesions i intents de suïcidi.

Segons han apuntat fonts del Clínic - IDIBAPS, la investigació va iniciar-se perquè després del confinament els especialistes van detectar un augment de consultes per problemes de salut mental en nens i adolescents, especialment acusat en noies. Els responsables de l'estudi han indicat que es va voler analitzar si l'increment era degut a una possible acumulació de casos que no havien consultat durant el confinament, o corresponien a casos nous. Alhora, han explicat que volien conèixer l'impacte a més llarg termini del confinament.

Les conclusions han revelat que sí va produir-se aquest increment i que va situar-se en el 85%. Per tot plegat, els especialistes han recomanat potenciar l'atenció a aquesta població per proporcionar una assistència especialitzada adequada, així com promoure estratègies de prevenció.

A l'estudi hi han participat investigadors del Clínic-IDIBAPS i del CIBERSAM. Les primeres autores del treball són Adriana Fortea, del grup Neuroimatge multimodal en psicosis d'inici recent i d'alt risc i Lydia Fortea, del grup Imatge dels trastorns relacionats amb l'estat d'ànim i l'ansietat (IMARD). També hi han col·laborat investigadores dels grups de Psiquiatria i Psicologia infantil i de l'adolescència i de Trastorns bipolars i depressius.