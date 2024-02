La Carrera per la Vida de Fraga, amb 3.000 persones

Malgrat la pluja, la XI Carrera per la Vida va congregar ahir al matí més de 3.000 persones a Fraga. Aquesta marxa solidària, que va començar al passeig Barrón, va reflectir un any més el compromís de la societat fragatina amb aquesta causa i va aconseguir recaptar uns 15.000 euros que es destinaran íntegrament a la investigació del càncer.

El recorregut, que va transcórrer per alguns dels principals carrers i avingudes de la capital del Baix Cinca, va ser amenitzat per batucades, xarangues, camallargs i pintacares per als més petits.A més, a l’arribada de la caminada es van llançar uns globus amb dedicatòries i, com a novetat, els participants van col·locar un adhesiu en un mural en el qual explicaven el perquè de la seua assistència a la prova amb el lema Tu per qui participes?La presidenta de l’Associació Espanyola Contra el Càncer al Baix Cinca, Fina Escándil, va valorar “molt positivament l’afluència malgrat la pluja, la qual cosa ens fa més feliços perquè demostra el gran compromís que té la ciutat amb aquesta carrera i amb aquesta causa”. A més, Escándil va agrair a “tots els participants i les empreses i entitats col·laboradores perquè gràcies a això, a l’esforç de tots, podem destinar una quantitat important de diners a la lluita contra el càncer”.