La distribució gratuïta de productes menstruals reutilitzables a les farmàcies comença dilluns que ve

La distribució gratuïta de productes menstruals reutilitzables a les farmàcies començarà dilluns vinent, segons ha anunciat aquest dijous la consellera d'Igualtat i Feminismes Tània Verge. Verge ho ha dit acompanyada del president del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, Jordi Casas, durant una visita al centre logístic Alliance Healthcare de Viladecans, un dels quatre on s'emmagatzemen els productes que repartirà el Govern. Les persones menstruants podran obtenir els productes mostrant un codi QR que s'obté dins l'aplicació 'La Meva Salut'. Podran escollir entre una copa, unes calces menstruals o compreses de tela. Es calcula que 2,5 milions de persones es podran beneficiar de la mesura, que té un cost inicial de 8,5 milions.

La consellera Tània Verge ha destacat que aquesta és l’acció ”més ambiciosa” del Departament d’Igualtat i Feminisme, que converteix Catalunya en el primer país que reparteix gratuïtament productes menstruals reutilitzables gratuïtament. Una acció, ha assegurat la consellera, que “ha vingut per quedar-se” tot i ser una de les recollides en el Pla integral d'equitat menstrual i climateri 2023-2025.

Verge ha recordat que aquesta iniciativa vol garantir el dret a l’equitat menstrual, és a dir, que totes les dones “puguin decidir de manera lliure i informada com gestionar el seu cicle menstrual al llarg de la vida. Un fet que només és possible si es té l’accés als productes adequats i a una bona informació sobre el seu cos i salut”.

Els productes es podran recollir a qualsevol de les més de 3.200 farmàcies del país, que han format el seu personal per poder atendre totes les necessitats. És per això que la consellera ha fet una crida perquè les dones vagin a les farmàcies “amb temps i sense pressa” per deixar-se assessorar i triar el producte idoni.

Sobre l’abastiment de producte, Verge ha deixat clar que està assegurat i que estan previstos reajustaments de les contractacions i noves licitacions en funció de la demanda. Aquí, ha afegit que si algun producte s’esgota en una farmàcia serà reposat en un termini màxim de 48 hores perquè es farà “un monitoratge continu”.

De la iniciativa se’n podran beneficiar 2,5 milions de persones menstruants entre els 10 i els 60 anys. Amb tot, la xifra s’anirà actualitzant contínuament si nenes o dones fora d’aquest rang d’edat necessiten els productes.

El president del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, Jordi Casas, ha destacat que, per “capil·laritat i confiança de la ciutadania”, les farmàcies són el millor espai per desenvolupar la iniciativa i demostra que el seu paper “va molt més enllà” de la simple dispensació de productes