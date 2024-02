Un de cada quatre europeus té previst viatjar a Espanya aquest any

detail.info.publicated EUROPA PRESS

Espanya continua sent una de les destinacions turístiques favorites a nivell mundial. Així un de cada quatre viatgers europeus reconeix que té previst realitzar algun viatge a Espanya durant aquest pròxim estiu, a més asseguren que tindran més diners per gastar no suposant la inflació cap fre per als seus desitjos viatgers, segons el nou informe elaborat per l’hotelera Accor que analitza quins seran els plans de viatge per als viatgers del continent al llarg d’aquest any.

L’informe, basat en una enquesta realitzada entre 8.000 viatgers de set països europeus (Regne Unit, Polònia, Alemanya, Països Baixos, França, Espanya i Itàlia), revela que més de la meitat d’ells, concretament el 54%, creu que tindrà més diners per gastar en viatges el 2024 que el 2023, davant un 11% que afirma que tindrà menys per gastar.

Els polonesos són els que més confien en la seua capacitat de despesa en viatges el 2024 en comparació amb 2023, amb un 64% que espera un augment del pressupost davant un 7% que preveu una disminució. Els alemanys són els segons amb més confiança referent a això (61% davant 13%), i fins i tot a Itàlia, el país amb menor nivell de confiança dels set analitzats, el nombre de viatgers que espera un increment de pressupost assoleix el 44% davant el 12% que preveu una reducció.

El nombre de viatges de lleure a l’estranger que els europeus esperen realitzar és lleugerament superior al de l’any passat, i els viatges internacionals veuran també un important increment.

Amb models de treball cada vegada més flexibles i empresaris cada vegada més disposats a permetre més llibertat en els viatges de feina dels seus empleats, un de cada cinc viatgers europeus (19%) espera fer almenys un viatge de tipus 'bleisure' el 2024.

Els punts favorits del sud d’Europa continuen sent els preferits dels viatgers europeus. Un de cada quatre (23%) té previst viatjar a Espanya aquest any, seguit d’Itàlia (18%), França (16%), Portugal i Grècia (13%). Fora d’Europa, el 16% dels viatgers europeus té previst viatjar aquest any a Amèrica del Nord o Amèrica Central i, en la mateixa proporció, a Àsia.

Encara que, en general, es gasta més, el control dels diners és present en la ment dels consumidors, ja que la gran majoria (87%) està prenent mesures per reduir costos com a conseqüència de la inflació i l’augment del cost de la vida. Des d’optar per un allotjament més assequible (27%) fins reduir els seus regals (27%), les mesures d’estalvi poden influir en l’oferta de viatges del present any.

Consciència climàtica

Set de cada deu viatgers (71%) afirmen que la sostenibilitat és important en les seues decisions de viatge. Dels països europeus inclosos a la mostra, els viatgers italians són els que més conscienciats en els viatges amb el component de sostenibilitat, amb un 82% que afirma que disposar d’opcions sostenibles és important per a la seua presa de decisió. Li segueixen Espanya (78%) i Polònia (77%), amb els viatgers britànics al darrere (61%).

Tres de cada quatre viatgers (77%) afirmen que la preocupació pel clima tindrà un impacte real en el seu comportament a l’hora de viatjar o fer reserves. Entre les mesures que prendran s’inclouen viatjar amb menys freqüència (11%), volar menys (14%) i buscar activament proveïdors d’allotjament o operadors turístics sostenibles (10%).

Tanmateix, malgrat les seues bones intencions, els viatgers reconeixen que existeixen obstacles que els impedeixen de prendre decisions de viatge sostenibles, entre ells, les pressions sobre els costos, citades pel 38% dels enquestats, i la falta d’informació (23%).

El 17% dels viatgers europeus assegura que realitzarà un viatge en solitari el 2024 i el 9% assegura que té previst emportar-se la seua mascota amb ells durant els seus desplaçaments

Temporada alta més llarga

El canvi climàtic també contribueix en part a una altra tendència: evitar la temporada alta. Un de cada tres enquestats a Europa (32%) afirma que s’agafarà vacances fora de la temporada alta per reduir costos, mentre que un de cada cinc (19%) espera fer-ho per evitar el risc d’onades de calor, com les que es van produir l’estiu passat al sud d’Europa.

Algunes destinacions de clima càlid podrien veure allargada la seua temporada turística com a conseqüència d’això, i alguns operadors turístics ja ofereixen vacances en destinacions més càlides.

Pel que es refereix a les esferes d’influència, l’informe indica que els viatgers segueixen en primer lloc les recomanacions d’amics i familiars sobre on anar de vacances: el 35% afirma que les seues recomanacions influeixen en els seus plans de vacances, seguits pel 29% que es deixa influir pels comentaris i ressenyes en webs com TripAdvisor o llocs web d’hotels.

La fidelitat també compta. Els operadors i les marques de confiança són vitals per als viatgers, ja que el 17% els cita com un factor important a l’hora de contractar els seus vols i hotels. Ser membre del programa de fidelitat d’un determinat proveïdor d’allotjament o operador turístic també és crucial per al 6% dels enquestats.

Un de cada sis (16%) reconeix que es deixa influir per destinacions que ha vist en programes de televisió o pel·lícules. El 'set-jetting', la moda d’anar-se’n de vacances a llocs de rodatge de sèries de televisió o pel·lícules s’ha popularitzat amb l’afluència de visitants a paisatges que s’han fet famosos en sèries com White Lotus o Juego de Tronos.

Un 12% dels enquestats es deixa influir per les destinacions que ha vist a les xarxes socials, el mateix percentatge que es deixa influir pels consells d’una agència de viatges.

Els hotels, el paradís més desitjat

Els hotels es posicionen com el tipus d’allotjament de vacances més popular entre els viatgers europeus, ja que dos terços (65%) tenen previst allotjar-s'hi el 2024.

A l’hora de triar un hotel, el cost i la ubicació són els factors més importants. Tanmateix, els viatgers també se senten atrets pels hotels que ofereixen un gran servei en persona, ja que el 21% el cita com un factor clau a l’hora de reservar una estada. Altres factors que impulsen la reserva són la bona menjada i beguda (37%), el bon ambient (17%) i submergir-se en el destí local (11%).

El 36% dels enquestats afirma que per a ells és important submergir-se en les cultures i comunitats locals que visiten en vacances i el 13% necessita sentir que està fent una contribució positiva a la destinació.

Referent a activitats extraordinàries el 9% dels viatgers farà un viatge entorn del menjar i la beguda, com un tast de vins o un festival gastronòmic; el 9% entorn d’un esdeveniment musical; i el 6% farà un viatge entorn d’un esdeveniment esportiu, amb els Jocs Olímpics de París al capdavant com l’atracció esportiva més important de l’any.