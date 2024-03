Un circ que no para de créixer

detail.info.publicated QUIM GASSÓ SENTIAS detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les teles són un dels exercicis que més pràctica requereixen Tres grups infantils, amb les monitores, comparteixen l’espai els dijous a la tarda.

“Jo vaig voler ser gimnasta circense i, pel meu cos, no em van deixar. Vaig pensar que mai faria sentir a una nena això que vaig sentir jo.” D’una història de desamor amb el circ ha germinat la secció més nombrosa de l’Inefc Lleida a dia d’avui, amb fins a 174 inscrits. Luciana Spadafora es defineix com una apassionada de la gimnàstica, encara que per a ella és només una excusa per aprendre a cuidar-se. Impartia classes a l’Argentina, el seu país natal, quan va conèixer una professora d’aquesta facultat de Lleida que va quedar encantada amb el seu mètode educatiu. Li va oferir anar durant un mes a Catalunya per impartir classes a formadors i en van quedar tan satisfets que va tornar quatre estius més.

I va ser el 2017, quan li van proposar fundar una escola de circ a la capital del Segrià. La Luciana va emprendre una nova etapa lluny de casa amb il·lusió, però també amb molta incertesa. “Vam remar molt al principi perquè només teníem tres nens i ens anaven a tancar el grup. Sort que va aparèixer una família amb quatre fills i vam passar a ser més”, relata. El club va apostar molt per enllaçar l’activitat física amb les arts escèniques amb aquesta disciplina i gràcies al poder del boca-orella va començar a créixer. En l’actualitat, la secció ja compta amb 174 persones repartides en set grups de nens i cinc d’adults, a més de sis monitores. Les classes de circ de l’Inefc Lleida reuneixen aficionats des dels tres anys fins a quasi la seixantena, oferint sessions d’acrobàcia de terra, acrobàcia aèria, habilitats gimnàstiques i teles, entre d’altres. Ara han arribat al punt d’haver de limitar les inscripcions en alguns grups, una cosa impensable en els seus inicis.Els alumnes d’aquest esport no participen en competicions, l’objectiu és un altre. Es treballa molt la cura del cos i els bons hàbits psicològics. Des del club parlen amb orgull de l’últim grup a florir, compost per una desena de mares. “A mi m’agrada que els familiars no estiguin només a les tribunes. També volia trobar un lloc on fossin els protagonistes”, confessa la Luciana. Ara es mostra satisfeta d’haver construït una rutina en què els nens “entenen i respecten” l’espai de les seues mares.La nova escola ha aconseguit avivar la flama del circ que va nàixer a l’Inefc Lleida quaranta anys enrere amb un grup d’aficionats que s’entrenava a la tarda. La Luciana resumeix l’objectiu de la secció en una sola idea: “A mi m’apassiona i si he pogut transmetre una gota de passió als meus alumnes, la meua missió està completada.”