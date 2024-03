Volem arribar a les que queden fora dels assajos

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Quins són els objectius dels assajos clínics?

El principal sempre és augmentar la supervivència de les pacients ara que ja tenim més coneixement de la malaltia i en el cas del càncer de mama metastàtic és anar cap a la cronificació, encara que queda molt camp per investigar. Ara estem en una fase de trobar vies de tractament per a aquelles dones que queden fora dels assajos perquè també se’n puguin beneficiar.

I millorar la qualitat de vida?

També, per descomptat. A això ajuda tenir un equip molt proper a les pacients, que s’ha mantingut en el temps i que les coneix. En aquest sentit, una millor qualitat de vida i que puguin gestionar les emocions també ajuden al tractament.

Aquesta fidelitat de l’equip és un dels avantatges de l’IRBLleida en la investigació?

Sí, perquè els promotors també valoren l’estructura de l’equip, quant porten treballant i la formació a l’hora d’elegir-nos per participar en un assaig. En el nostre cas, està molt implicat en tot el procés, amb una formació constant i actualitzant-se amb les novetats. El primer professional que va entrar a l’equip d’assajos clínics, l’any 2008, segueix amb nosaltres.

S’ha especialitzat l’IRBLleida en el càncer de mama?

Per l’històric, sí, però en els propers anys augmentaran els assajos amb altres tipus de tumors. Actualment, el 42 per cent dels assajos clínics que fem són d’oncologia, dels quals vuit de cada deu són de càncer de mama. En pulmó ja se n’estan fent més.

A Lleida es diagnostiquen uns quatre-cents casos nous de càncer de mama a l’any, és una xifra que es manté?

Sí, tenim un bon diagnòstic precoç amb un programa en què participen gairebé totes les dones, amb més del 70 per cent del total. La societat està conscienciada, hi ha menys por, i saben que com abans es detecti millor serà la resposta al tractament.

Ajuden en aquesta conscienciació iniciatives com Mamapop?

Clar, perquè promouen aquesta sensibilització amb la malaltia i amb la importància de la investigació. A més, l’IRBLleida aposta per aquesta proximitat amb el ciutadà, amb jornades de portes obertes, per portar la investigació al carrer i que sàpiguen com i en què estem treballant.

En què estan treballant ara en càncer de mama?

Tinc moltes expectatives en un assaig amb pacients de càncer de mama metastàtic que no progressen tan bé com altres en un tractament molt efectiu amb l’objectiu d’oferir-los altres vies. Ens han demanat que el presentem en el pròxim congrés que se celebrarà a Berlín al maig.

I amb les pacients que estan en tractament?

Treballem en el desenvolupament d’una aplicació per tenir un contacte més personalitzat amb les pacients, que puguin conèixer el seu desenvolupament, resultats mèdics i comptar amb informació veraç. Amb la voluntat de ser encara més propers.