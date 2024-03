Fòrum d'empoderament femení

Empoderament i autoestima. Aquestes van ser ahir dos de les paraules més repetides al fòrum de benestar emocional femení S.O.S. Woman organitzat per la coach Katia Medeles en col·laboració amb Ap!Lleida al Mercat del Pla de Lleida. L’esdeveniment va estar presentat per Mariví Chacón i va comptar amb la participació d’una dotzena de lleidatanes que van compartir la seua experiència professional en diferents àmbit i van animar a trencar tabús sobre processos vitals de la dona com la menopausa o la maternitat. “La recepta secreta del benestar emocional està en com et tractes a tu mateixa. Cal convertir la veu del teu cap en la teua millor amiga”, va assegurar Medeles, que va explicar que va impulsar el programa S.O.S. Woman per ajudar totes les dones a millorar el seu estat emocional i atorgar-los les eines necessàries per recuperar la confiança i autoestima. “A Mèxic, el meu país, no hi ha les mateixes facilitats que aquí. Per això vaig voler fer una cosa que impactés en la societat de forma positiva i vaig crear una formació online que reforça la intel·ligència emocional i el benestar integral de la dona”. En l’acte van intervenir Alexandra Balaguer, Remei Capitan, Angie Salazar, Roser Xandri, M. José Horcajada, Silvia Vigatà, Marina Rulló, Maria Antònia Roca, Silvia Galindo, Annabel Fernández, Ester Aguilà i Anna Garcia.

«Cal escoltar l’instint maternal» «Hem de trencar estereotips»