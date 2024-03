Aquesta és l’edat en què els motoristes tenen més accidents: la "generació maleïda"

detail.info.publicated efe

Experts en seguretat viària han detectat una "generació maleïda" de motoristes que tenen de 45 a 49 anys que nodreixen la majors xifres de morts en accidents del col·lectiu com fa 20 anys, quan tenien de 25 a 29, i han advertit que la moto ha de centrar ja els principals esforços en matèria de trànsit.

És un de les dades destacades aquest dilluns a la taula col·loqui sobre seguretat vial per a motos organitzada per la Fundació Pons i Ibercaja, en la qual han participat representants de la Dirección Generla de Tráfico (DGT), lAsociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (Anesdor), l'Asociación Española de la Carretera (AEC) i l'Asociación Nacional de Motoristas (ANM).

El director de l’Observatori de Seguretat Viària de la DGT, Álvaro Gómez, ha dit: "El 2024 és ja l’any de la moto i esperem i volem que continuï sent així, doncs dins d’Europa pocs països hi ha amb el nostre volum de motocicletes i tenim la responsabilitat de liderar l’impuls de mesures perquè es redueixi la sinistralitat", i ha reconegut que "la tendència creixent és preocupant".

Ha recordat que el 2023 van morir 299 motoristes a les carreteres espanyoles, 45 més que en 2022, el que suposa un increment proper al 19 per cent, i uns altres 1.517 van haver de ser hospitalitzats, el que significa un augment del 21 per cent.

Només en els dos primers mesos de 2024 ja han mort 43 motoristes, un 39 per cent més respecte a l’any passat quan van perdre la vida 31 en aquest mateix període.

Gómez ha indicat que el 93 per cent dels motoristes morts eren homes i que la mitjana de les motos implicades en els accidents era d’11 anys en vies interurbanes i de vuit anys en ciutat.

El secretari general d’Anesdor, José María Riaño, ha assegurat que la indústria de la moto té entre les seues prioritats la inversió en tecnologia per dotar a les motos d’ajuts electrònics però ha lamentat que "la realitat és que el parc té l’edat que té", per la qual cosa ha demanat un esforç" "més important amb mesures perquè els usuaris puguin accedir a motos més modernes.

El director general de l’AEC, Jacobo Díaz, ha estimat que "encara que l’estat de conservació de les carreteres és millorable des del punt de les infraestructures no hi ha tantes coses per fer" ja que "gairebé qualsevol punt de la xarxa nacional és susceptible de tenir un accident de moto" sense que es concentrin en punts negres molt concrets que puguin delimitar les mesures a prendre.

Però ha coincidit en la necessitat d’abordar el problema ja que "hi ha una mortalitat anormal de motoristes quan els altres usuaris estan tenint un millor comportament" quant a la sinistralitat, i ha advertit que el 30 per cent dels motoristes morts estaven associats al consum d’alcohol.

Díaz ha demanat "un control exhaustiu de la velocitat, amb sancions elevades en itineraris en els quals se sap que es concentren motoristes, per fer un treball més persuasiu perquè es controla a les autovies amb radars però no amb el mateix nivell de pressió a les carreteres convencionals".

El president de l’ANM, Juan Manuel Reyes, ha comentat l’existència de l’esmentada "generació maleïda" davant del que ha reclamat mesures de formació i de conscienciació. També al seu judici, un altre problema és l’antiguitat del parc de motos a Espanya, amb una mitjana de 17 anys, tenint en compte la totalitat, no només les implicades en sinistres.

Per això ha fet una crida de l’administració que inverteixi a promoure la renovació del parc i de les infraestructures ampliant els quilòmetres d’implantació dels sistemes de protecció a motoristes a les barreres de seguretat.

En aquest sentit ha advertit que l’ANM calcula que de 166.000 quilòmetres de xarxa viària espanyola només s’han implantat aquests sistemes de protecció en 7.000 o 8.000 quilòmetres.

Igualment ha denunciat que a Espanya s’estan venent equips de protecció de motoristes, com coixins de seguretat que no estan homologats, a un preu més assequible sense que els usuaris sàpiguen, que el que estan adquirint són realment "flotants". Ha esbandida que en els controls d’alcoholèmia no arriba a l’1 per cent els motoristes que donen positiu, i segons el seu parer "el problema no és la velocitat" com a factor principal.