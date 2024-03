Un nou esprai fa visibles empremtes dactilars en deu segons

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un nou aerosol fluorescent no tòxic i soluble en aigua és capaç de fer visibles empremtes dactilars en tan sols deu segons, la qual cosa suposa investigacions forenses més segures, fàcils i ràpides.

Les empremtes dactilars latents (LFP) són empremtes invisibles formades per la suor o l’oli que queden en un objecte després d’haver-lo tocat.

Els mètodes forenses tradicionals per detectar empremtes dactilars utilitzen pólvores tòxiques que poden danyar les proves de l’ADN o dissolvents petroquímics que danyen el medi ambient.

El nou tint en aerosol, desenvolupat per científics de la Universitat Normal de Xangai i la Universitat de Bath és soluble en aigua, presenta baixa toxicitat i permet una ràpida visualització de les empremtes dactilars en l’escena del crim.

Han creat dos tints de diferents colors, anomenats LFP-Groc i LFP-Roig, que s’uneixen selectivament a les molècules carregades negativament que es troben, a les empremtes dactilars, fixant les molècules del tint al seu lloc i emetent una brillantor fluorescent que es pot veure sota llum blava.

Els tints es basen en una proteïna fluorescent que es troba en les meduses anomenada proteïna fluorescent verda (GFP), que els científics investigadors utilitzen àmpliament per visualitzar processos biològics. Això significa que els tints són biològicament compatibles i no interfereixen amb la posterior anàlisi de l’ADN de les empremtes dactilars.

La fina rosada evita escatxics que podrien danyar les impressions, n’embruta menys que la pols i funciona ràpidament fins i tot en superfícies rugoses on és més difícil capturar les empremtes dactilars, com el maó.

El professor Tony James, del Departament de Química de la Universitat de Bath, va afirmar en un comunicat: "Aquest sistema és més segur, més sostenible i funciona més ràpid que les tecnologies existents i fins i tot es pot utilitzar en empremtes dactilars que tenen una setmana d’antiguitat.

"Tenir dos colors diferents disponibles significa que l’esprai es pot utilitzar en superfícies de diferents colors. Esperem produir més colors en el futur".

El Dr. Luling Wu, també de la Universitat de Bath, va dir: "Les sondes només són feblement fluorescents en solució aquosa, però emeten una forta fluorescència una vegada que s’uneixen a les empremtes dactilars a través de la interacció entre les sondes i els àcids grassos o aminoàcids".

L’investigador principal, el professor Chusen Huang de la Universitat Normal de Xangai a la Xina, va dir: "Esperem que aquesta tecnologia pugui realment millorar la detecció de proves en l’escena del crim".

"Ara estem col·laborant amb algunes empreses perquè els nostres tints estiguin disponibles per a la venda. Encara hi estem treballant". El seu estudi es publica en el Journal of the American Chemical Society.