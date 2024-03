Roba una furgoneta amb una nena de 2 anys dins a la porta d’un col·legi

detail.info.publicated europa press

La Policia Local de Tui, a Pontevedra, ha detingut un home després de sostreure una furgoneta amb una nena de dos anys dins, que es troba en bon estat.

Segons fonts coneixedors de la investigació consultades per Europa Press, els fets van passar a primera hora de la tarda als voltants del CEIP Plurilingüe número 1 de Tui, quan una mare va aparcar la seua furgoneta per recollir un altre dels seus fills.

La dona va deixar l’altre menor, de dos anys d’edat, a l’interior del vehicle, amb les claus posades, mentre anava al col·legi i, en tornar, es va trobar que no estava ni la furgoneta ni el menor.

Segons han informat fonts municipals i de la Comandància de la Guàrdia Civil, en conèixer-se els fets, immediatament es va desplegar un ampli dispositiu per trobar el vehicle i la criatura.

La furgoneta va ser interceptada per la Policia Local a la zona de Veiga do Louro, a Guillarei, al mateix municipi de Tui, i a l’interior, a més del conductor, hi havia la nena, que es trobava en aparent bon estat, encara que ha estat traslladada a un centre de salut per ser avaluada.

De moment no han transcendit més dades sobre les circumstàncies del furt del vehicle, encara que sí que es té constància que el detingut per aquests fets té antecedents policials.