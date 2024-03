El 52% dels espanyols creu que l’escola actual és pitjor que la d’abans, segons un estudi

detail.info.publicated europa press

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Més de la meitat dels espanyols (un 52%) creu que l’escola d’ara és pitjor que la d’abans (davant un 48% que pensa el contrari) mentre que un 55% opina que els estudiants surten més mal preparats (davant el 45%), segons es desprèn de la 'I Enquesta de Percepció Social de la Innovació Educativa' que ha presentat aquest dijous Fundació Cotec.

Gràfic de l'Enquesta de Percepció Social de la Innovació Educativa', presentada per Cotec.COTEC

Un 74% pensa a més que hi ha alumnes que no volen ser a l’escola i dificulten l’aprenentatge dels altres i un altre 74% opina que ara no hi ha disciplina ni respecte pel professor, segons es desprèn de l’estudi, realitzat en col·laboració amb l’agència 40dB, per al qual s’han dut a terme més de 7.000 entrevistes a persones de 16 anys i més, realitzades entre març i abril de 2023.

A l’hora de fer aquest estudi, s’ha preguntat als enquestats en què falla l’educació, a què principalment han respost que no forma adequadament en habilitats socials (54%), que no s’ensenya el fonamental (48%) i que no forma adequadament per exercir una ciutadania responsable (45%).

En aquest context, les respostes dels enquestats suggereixen "possibles solucions" ja que es mostren majoritàriament a favor d’aplicar innovació al sistema educatiu per realitzar una transformació urgent (75%), augmentar els pressupostos (88%, del qual un 56% --49% del total-- estaria disposat a pagar més impostos perquè succeís) i d’innovar en metodologies d’ensenyament (73%).

Innovació, tecnologia i qualitat

La gran majoria d’enquestats també creu que el desenvolupament tecnològic i la seua entrada a l’escola és sinònim d’innovació (77%) i de millora en la qualitat educativa (70%). Un 61% considera a més que, "a més innovació, més qualitat", com ha destacat Fundació Cotec.

La població, no obstant, també percep els riscos de la innovació tecnològica: un 66% opina que els models educatius digitals exclouen part de l’alumnat, principalment perquè en algunes cases no hi ha prou dispositius electrònics (així ho creu el 80%).

Gairebé la meitat dels enquestats (48%) creu que la innovació educativa, en general, augmenta les desigualtats, i el 88% diu que només funciona quan la comparteix tota la comunitat educativa (professors, famílies i alumnes).

En aquest sentit, la digitalització també es percep com una forma d’exclusió. El 65,5% dels espanyols opina d’aquesta manera principalment perquè en algunes cases no hi ha prou equips tecnològics (80%). El 47,5% dels espanyols creu a més que la innovació educativa és un factor que augmenta les desigualtats.

Desigualtat i educació

Segons la Fundación Cotec, és "sorprenent" la percepció que té la població sobre com condiciona l’accés a l’educació l’origen socioeconòmic de l’alumnat. El 40% dels espanyols pensa que alguns col·lectius vulnerables ni tan sols accedeixen a l’etapa d’educació obligatòria i un 30% creu que, quan sí que accedeixen, no tenen garantit un aprenentatge de qualitat.

Reduir el fracàs escolar i l’abandó educatiu primerenc és, segons el parer dels enquestats, el primer que ha de millorar en el sistema educatiu (per al 58%), mentre que reduir els nivells de repetició de curs (14%) apareix en l’última de les dotze posicions suggerides. "De nou sorprèn que hi hagi 44 punts percentuals de distància entre dos fenòmens tan estretament relacionats com la repetició i el fracàs escolar", segons ha destacat l’organització.

A l’hora d’escollir col·legi per als seus fills, d’una llista de 16 factors els espanyols elegeixen com els més determinants la qualitat del professorat (bastant o molt important per al 92% d’entrevistats), l’atenció a les necessitats d’aprenentatge (90%) i el projecte educatiu del centre (89%). El que menys els importa, diuen, és el perfil de la resta de famílies que van al col·legi (53%), que l’ideari sigui laic o religiosa (58%) i l’oferta d’extraescolars (60%).

Més del 90% creu que tenir bons professors i l’esforç personal són els elements crucials per a l’èxit acadèmic dels estudiants. La titularitat del centre --que sigui públic o privat/concertat-- no es percep com a factor rellevant (només un 40% pensa el contrari).

Diferències entre territoris

Dos comunitats autònomes "destaquen per la seua visió positiva de l’escola actual", segons l’estudi: Navarra (on el 60% creu allà que l’escola és millor que abans) i País Basc (amb un 58%). La visió més negativa es dona a l’Aragó (només el 39% creu que l’escola ha millorat), amb més de 20 punts percentuals de diferència amb Navarra.

Tots els territoris coincideixen a valorar l’escola pública com a element que afavoreix obtenir bons resultats acadèmics per sobre de l’escola privada/concertada (55% davant 39%), de manera més clara a Andalusia (61%), La Rioja (61%) i Extremadura (60%). La Comunitat de Madrid és la que millor percep a l’escola privada/concertada com a factor que facilita bons resultats (45%), però també per darrere de la pública (54%).

L’enquesta mostra finalment que els professionals de l’educació tenen una percepció més positiva de l’escola actual, si bé coincideixen amb la resta de la població en què el nivell de preparació de l’alumnat ha baixat, com conclou l’estudi.