Congelat teixit ovàric de 340 adolescents malaltes

El Banc de Sang i Teixits (BST) de Calatunya ha criopreservat des de l’any 2000 més de 340 mostres de teixit ovàric de nenes, joves i dones adultes afectades per una malaltia com el càncer o per un tractament que podria afectar-los la fertilitat. La majoria d’aquestes pacients formen part d’un programa pioner de criopreservació de teixit ovàric que és referent a Espanya impulsat juntament amb l’Hospital Sant Joan de Déu fa vint-i-quatre anys, tot i que el Banc de Sang també rep mostres de pacients del Vall d’Hebron. Aquestes menors han estat intervingudes per extreure’ls una mostra que els permeti poder ser mares, una vegada assolida l’edat adulta.

El BST preserva aquests teixits després d’un rigorós procés de congelació controlada que acaba en tancs de nitrogen líquid a -196 ºC. Un 43% d’aquestes mostres pertanyen a pacients diagnosticades d’un tumor del desenvolupament o un altre càncer durant la infància o adolescència. En les nenes, la congelació d’òvuls no és possible perquè encara no han arribat a la pubertat i per això, en aquests casos, l’única opció és extreure i preservar teixit ovàric. També s’opta per aquesta via quan, malgrat que ja han assolit la pubertat, no hi ha temps per fer l’estimulació ovàrica prèvia a l’extracció dels òvuls o mèdicament no és recomanable.