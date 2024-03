detail.info.publicated J.b.

La nova directora del Museu de Lleida assegura que no es va mostrar per a res sorpresa en trobar-se a la pinacoteca un equip humà format gairebé tot per dones: “Al món del patrimoni i dels museus, les dones són majoria; però, ja no passa igual als llocsde direcció, és el sostre de vidre que hem de trencar”.

I això que Clara Arbués ha estat la responsable durant els últims 13 anys de l’àrea de patrimoni d’un món tan ‘masculí’ com el d’un bisbat, el d’Urgell. “Només puc mostrar-me agraïda al màxim, em van atorgar la seua confiança i vaig gaudir molt de la meua tasca al capdavant d’un patrimoni artístic excepcional”, recorda la historiadora.

De fet, Arbués afegeix que “en l’àmbit professional, he tingut un paper més rellevant i de responsabilitat al bisbat d’Urgell que en les institucions públiques per les quals tambié vaig passar, ajuntaments, consells comarcals..., amb directors sempre homes”. Per això, afirma que “ser dona és difícil a tot arreu, en el patrimoni, també perquè la dona sempre ha de marcar més perfil”.?

D’altra banda, un dels reptes que Clara Arbués s’ha imposat és “posar al dia” el Museu de Lleida, també en clau de gènere. “En el fons, venim d’una cultura masclista, i al segle XXI cal donar-li la volta. Les obres d’art no poden canviar-se, però poden explicar-se amb una nova mirada”, conclou.