Et poden multar per veure futbol pirata?

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Seguir esdeveniments esportius gratis, sobretot futbol, i a través d’internet, és una pràctica molt comuna entre la població però que podria tenir els dies comptats. I és que el Jutjat Mercantil Número 8 de Barcelona, ha emès un auto que ha fet tremolar als que segueixen el seu equip a través d’una IPTV (Internet Protocol Television, un sistema de distribució de continguts televisius a través d’una xarxa que utilitza el protocol d’internet) pirata. Es tracta d’una interlocutòria judicial que dona resposta a les diligències preliminars emeses per La Liga, en contra de les operadores de serveis a internet

Tanmateix, després d’una anàlisi més detallada, s’ha revelat que l’impacte seria menor de l’esperat i no afectaria directament els usuaris finals, sinó aquells que comparteixen el contingut il·legalment.

Els experts apunten que, la via que obre aquesta sentència judicial, s’enfoca sobretot en perseguir els que utilitzen descodificadors i retransmeten els partits online de forma fraudulenta, és a dir, l’anomenat “Card sharing”. No obstant, l'auto no ho deixa clar, i el que sí que és cert és que demana a les operadores les dades dels usuaris finals que fan ús d’aquests serveis pirates, per la qual cosa s’estreny el setge sobre aquesta conducta que podria començar a tenir els dies comptats.