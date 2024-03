Ja es pot demanar l'ajuda al lloguer per a joves: aquests són els requisits

detail.info.publicated REDACció

El Govern ha obert el termini per sol·licitar les ajudes al pagament del lloguer per a joves de fins a 35 anys de l'any 2024. L'import del bo jove oscil·la entre els 20 euros i els 250 euros al mes, sense dependre de l'ordre d'arribada de les sol·licituds. Es destina una dotació inicial de 48 milions d'euros, igual que l'any anterior.

Les ajudes són per a persones de fins a 35 anys amb residència legal a Catalunya, titulars d'un contracte de lloguer o cessió d'ús que sigui el seu domicili habitual. S'han de complir requisits com tenir ingressos anuals inferiors als 24.301,58 euros i estar al corrent del pagament del lloguer.

El termini per sol·licitar les ajudes finalitza el 12 d'abril per als menors de 35 anys. També poden sol·licitar-les persones majors de 65 anys, amb un termini del 27 de febrer al 27 de març. Les ajudes per a les franges d'edat intermèdies s'obriran pròximament, amb un topall de 200 euros per als més grans.

La sol·licitud requereix documentació com el DNI, certificat de convivència, justificant d'ingressos, contracte de lloguer i rebuts corresponents a l'any 2024.

L'any passat, el govern va atorgar ajuts per un total de 55 milions d'euros, beneficiant 14.551 joves i 10.687 majors de 65 anys, superant la dotació inicial prevista.