Sacerdot youtuber a Lleida

La tecnologia al servei de l’Església. És la iniciativa de la parròquia de Santa Maria de Gardeny de Lleida, que ha aconseguit 200.000 visualitzacions des que va començar el març del 2021 a retransmetre en directe les misses, i cada dia el rosari, a través de YouTube. En tres anys, suma 14.400 hores de vídeo i compta amb 1.250 subscriptors. I arriba a altres països (vegeu el desglossament). El rector de la parròquia, mossèn Gerard Soler, va explicar ahir a SEGRE que un conegut seu que és tècnic li va proposar la iniciativa. “Ens va arreglar els micròfons, ens va posar una càmera i ens ajuda a mantenir el canal de YouTube.” Soler va assenyalar que “només necessitem que una persona amb un comandament seleccioni on enfocar la càmera, ja sigui a l’altar o als fidels. És tot molt senzill, no necessitem maquillatge ni focus, i podem arribar a molta gent.” Així mateix, va destacar que hi ha dies, sobretot a l’hivern, que a la parròquia només hi ha unes deu persones, però en canvi tenen fins a 100 visualitzacions. “Llavors m’adono que he dit missa per a més gent per la xarxa”, va explicar entusiasmat. Així mateix, va afirmar que hi ha gent gran o que està malalta que miren la missa per la tele. “Però estan veient un sacerdot de Madrid i, en canvi, amb mi, és algú que coneixen, som més propers. Per un cost de l’equip que no és gaire elevat, ni 4.000 €, pots arribar molt lluny”. Motiva altres parròquies a seguir la iniciativa. “La tecnologia ens ajuda a arribar a la gent.”

Espectadors del canal des de Mèxic, EUA o Colòmbia

■ Segons les dades del canal, els països amb més visualitzacions del canal de la comunitat parroquial de Santa Maria de Gardeny són Espanya, amb 77.000, seguits de Mèxic, amb 26.000; EUA, amb 13.000, i Colòmbia, amb 9.500. També n’hi ha d’Itàlia, Portugal, les Filipines, els Països Baixos i Rússia. El 90% de l’audiència té més de 65 anys; el 55% són dones, i el 45%, homes. De mitjana, les misses (en català i en castellà) tenen un centenar de seguidors a YouTube, encara que hi ha celebracions que han arribat a més de 500 i, en una ocasió, a les 2.000.