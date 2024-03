Dos de cada 10 nenes falten a classe a Espanya per no poder comprar productes d’higiene menstrual

detail.info.publicated efe

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Dos de cada 10 nenes han faltat a classe en alguna ocasió per no poder adquirir productes d’higiene menstrual i almenys 50.000 nenes a Espanya pateixen aquest absentisme de forma recurrent, segons els resultats del primer Estudi sobre Absentisme Escolar per Pobresa Menstrual.

L’informe, realitzat per Metroscopia per a Evax, posa de manifest l’estigma i vergonya que aquestes nenes pateixen en no poder costejar-se productes com compreses o tampons. De fet, quan es veuen abocades a faltar a classe per la regla, només el 12 % d’elles expliquen la veritable raó en el centre educatiu. La raó que addueixen en un 49 % dels casos és que estan malaltes.

El sentiment majoritari que aquest fet provoca en elles és el de la vergonya, incomoditat, i moltes d’elles asseguren sentir-se "brutes". I els professors consultats confirmen aquesta sensació, ja que afirmen que les noies que recorren a ells per demanar-los productes d’higiene menstrual senten una gran vergonya.

Per afrontar aquesta situació, moltes nenes substitueixen la compresa per mocadors o fins i tot mitjons i moltes mares renuncien a utilitzar elles mateixes aquests productes per donar-los-els a les seues filles, segons ha explicat durant la presentació de l’estudi l’analista de Metroscopia, David Rojo.

L’informe, basat en 2.800 entrevistes a nenes d’entre 14 i 25 anys, progenitors i professors, revela així mateix que el 50 % dels enquestats desconeix el que significa la pobresa menstrual, davant el 30 % que sí que ho sap.

La professora Titular en Sociologia Aplicada de la Universitat Europea de Madrid, Rebeca Cordero, ha incidit en les greus conseqüències que l’absentisme escolar crònic genera en aquestes nenes, que vulnera el seu dret fonamental a l’educació i bloqueja el seu ascens social. Aquesta experta ha alertat també del risc per a la salut física d’aquestes nenes, que es veuen obligats a allargar la vida útil del producte higiènic.

Cordero ha advocat també per la llibertat que haurien de tenir totes les dones a l’hora de triar el producte d’higiene menstrual en cada moment, perquè "depenent de la situació, optes per elegir entre una cosa o una altra".