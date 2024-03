Expo Tren, aquest cap de setmana i amb 37 maquetes

La tretzena edició de Lleida Expo Tren manté la seua dinàmica positiva amb l’increment d’expositors comercials, que passen de 41 a 48, i dels expositors lúdics (clubs i associacions), de 35 a 36. Els països amb representació són Espanya, França, Alemanya i Àustria. En total hi haurà 383 persones acreditades i 37 maquetes que ocuparan 2.230 metres quadrats. El saló tindrà lloc dissabte i diumenge al pavelló 4 de Fira de Lleida i en conjunt ocuparà 4.500 metres quadrats. Els organitzadors preveuen que el certamen rebi uns 12.000 visitants.

Aquestes dades van ser aportades ahir pel president de la Diputació, Joan Talarn, durant la presentació de la fira. Com a novetats, Lleida Expo Tren convidarà l’associació francesa Modélisme Rail Catalan de Perpinyà, que estrenarà al saló una maqueta de 48 metres quadrats. Per la seua part, la Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril i el grup T-Trak organitzaran dos tallers de maquetisme gratuïts i dirigits a tots els públics. Així mateix, aquest any es podrà veure l’exposició Estacions de Lleida, una mostra de dibuixos de l’artista Marçal Abella.