Ordenen la retirada d´un peix de supermercats d'Espanya per alts nivells de mercuri

Nova alerta sanitària a Espanya: l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha rebut una notificació del Sistema d'Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos (RASFF) sobre la detecció de nivells de mercuri per sobre del límit permès a la Unió Europea a peix amb origen a Espanya.

L'origen d'aquest avís prové de les autoritats de control a Itàlia, que han detectat concentracions de 'mercuri per sobre del límit legal' a 'rodanxes de peix espasa congelades' que es venen a supermercats d'Espanya.

Segons l'anàlisi realitzada per les autoritats italianes, el peix afectat presentaria fins a 1,6 mg de metalls pesants per cada 100 grams, quan el màxim establert per la norma europea per al peix espasa (Xiphias gladius) és d'un gram.

El nivell d'alerta ha estat qualificat de greu ('Serious'), encara que de moment no hi ha constància de consumidors afectats. Tal com indica la darrera actualització de l'alerta de la Unió Europea, la mesura adoptada per l'AESAN ha estat la destrucció dels productes contaminats.

La Revista Espanyola de Salut Pública ha publicat un estudi elaborat per investigadors de la Comunitat Valenciana que determina quins són els peixos que més mercuri aporten (i els que menys) al nostre organisme. Entre els més contaminants hi ha, precisament, el peix espasa i l'emperador, que tenen els nivells més elevats, i arriben a 0,80 mg/kg, encara que en descens des de fa una dècada.