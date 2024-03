Celebració a Tàrrega dels 200 anys de les Vedruna

Tàrrega es va sumar divendres a la commemoració dels 200 anys de la implantació de les escoles Vedruna de la mà de Santa Joaquima de Vedruna a Vic (1826) per després estendre una xarxa de fins a 37 escoles per tot el territori, una a la capital de l’Urgell, on Vedruna és present des de l’any 1827 i, per tant, una de les primeres localitats després de Vic.

Per celebrar aquesta efemèride, la Fundació Vedruna Catalunya Educació va inaugurar al Palau dels Marquesos de la Floresta una exposició que es pot visitar fins avui després d’estar tota la setmana al centre de la capital de l’Urgell. Del 19 de març al 24 d’abril viatjarà a la Casa de la Cultura de Bellpuig. La directora de Vedruna Tàrrega, Lluïsa Culleré, va destacar que “Joaquima de Vedruna ja va lluitar per la igualtat i la cultura”.