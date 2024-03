Dissenyen una nova teràpia per regenerar de forma més ràpida els músculs lesionats

detail.info.publicated efe detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un estudi de la Universitat de Barcelona (UB) ha dissenyat una nova estratègia terapèutica que pot accelerar la recuperació muscular després d’una lesió en casos d’esportistes d’elit i de la població en general, aplicant una exposició intermitent a condicions que simulen una gran altitud geogràfica. Segons ha explicat la UB aquest dilluns en un comunicat, l’estudi és pioner en aportar evidències científiques sobre la recuperació més ràpida i efectiva de les lesions musculars a través de l’exposició intermitent a una baixa disponibilitat d’oxigen en una cambra de baixa pressió baromètrica.

Les cambres de baixa pressió baromètrica s’utilitzen des de fa temps per millorar la condició física en esportistes d’alt rendiment com alpinistes o escaladors, i a determinats sectors professionals exposats a altes altituds, com la mineria, el control fronterer o l’observació astronòmica.

En condicions de baixa pressió baromètrica, les cèl·lules capten menys oxigen i generen una resposta fisiològica, amb efectes ja estudiats en investigacions prèvies, encara que les seues potencials aplicacions en la biomedicina encara estan per explorar. Els resultats de l’estudi indiquen que qualsevol tipus de lesió muscular podria recuperar-se més ràpidament mitjançant sessions d’exposició intermitent a l’altitud simulada, i també els pacients amb lesions relacionades amb els tendons. Quan la quantitat d’oxigen que arriba a les cèl·lules no és suficient, una proteïna, l’HIF, actua com a interruptor que activa una sèrie de canvis en les rutes metabòliques per compensar aquest dèficit.

Entre altres vies, la proteïna HIF activa la proliferació de més vasos capil·lars, un procés que millora la regeneració muscular.

Les lesions musculars són freqüents en tota la població activa i causen la majoria de les baixes de jugadors al món de l’esport i, depenent de la gravetat, la recuperació de la funció muscular pot ser molt lenta i requerir cirurgies, medicació i sessions de rehabilitació amb el pacient. El nou enfocament és important per recuperar esportistes, especialment en les elits competitivitat, però també per pal·liar l’impacte socioeconòmic generat per les pèrdues de productivitat laboral que causen les lesions en la població activa. L’estudi, que s’ha dut a terme amb models animals, s’ha publicat a la revista Journal of Physiology, i els seus autors són els experts Garoa Santocildes, Teresa Pagès, Joan Ramon Torrella i Ginés Viscor, del departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia de la Facultat de Biologia UB.