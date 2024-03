Les beques per al curs 2024-2025 es poden sol·licitar des de demà

detail.info.publicated europa press

La convocatòria general de beques i ajuts a l’estudi per al curs 2024-2025 s’obrirà aquest dimarts, 19 de març, i es podran sol·licitar fins al 10 de maig a través de la seu electrònica del Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports.

Des que s’obri la convocatòria, els alumnes que vagin a cursar Batxillerat, Formació Professional, Ensenyaments Artístics, Esportius, d’idiomes o estudis universitaris, entre d’altres, podran demanar la seua beca.

Com en la convocatòria anterior, hauran d'emplenar una sèrie de dades provisionals, que podran modificar més endavant, i hauran de fer-ho encara que no sàpiguen encara les notes que obtindran aquest curs, què estudiaran en el que ve o si continuaran o no amb la seua formació.

La principal novetat d’aquesta convocatòria és la pujada del 5% en els llindars de renda, que permetrà que més estudiants accedeixin a una beca. Això se suma a les millores incorporades en cursos anteriors com l’increment de 1.600 a 2.500 euros en les beques de residència.

En les properes setmanes s’anunciaran també les dates de la convocatòria d’ajuts per a estudiants amb necessitat específica de suport educatiu. La principal novetat, en aquest cas, és la reducció del percentatge de discapacitat que és necessari acreditar per sol·licitar aquests ajuts, que passa del 33% al 25%.

La convocatòria de beques d’aquest any compta amb un pressupost de 2.535 milions d’euros, similar al del curs anterior a causa de la pròrroga dels Pressupostos Generals de l’Estat, i beneficiarà prop d’un milió d’alumnes que podran obtenir una beca que els permeti continuar amb els seus estudis.