Plantar arbres al costat de les carreteres redueix la contaminació

detail.info.publicated EUROPA PRESS

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

A més de millorar el paisatge, els arbres i arbustos plantats a prop de les redueixen significativament la contaminació de l’aire causada pels vehicles de motor, revela un nou estudi.

Durant dos períodes de tres mesos, els investigadors van prendre mostres de la qualitat de l’aire en cinc llocs al llarg de les carreteres interestatals i autopistes de l’àrea metropolitana de la ciutat nord-americana d’Atlanta. En comparació amb llocs similars sense vegetació, els investigadors van trobar una reducció del 37% en el sutge i una reducció del 7% en partícules ultrafines en llocs amb vegetació natural o ornamental. Les troballes apareixen a la revista PLOS One.

"Els arbres i arbustos a prop de les carreteres no resolen el problema de la contaminació de l’aire causada pels vehicles motoritzats, però poden ajudar a reduir la gravetat del problema", va afirmar en un comunicat l’autor principal Roby Greenwald, professor associat de l’Escola de Salut Pública de GSU (Georgia State University).Un creixent conjunt de proves ha relacionat la contaminació dels vehicles de motor amb malalties com l’asma, la bronquitis crònica, el càncer de pulmó i els atacs cardíacs.

Greenwald i els seus col·legues van observar que es necessiten amb urgència solucions al problema dels elevats nivells de contaminació a prop de les carreteres, perquè 45 milions de persones als Estats Units viuen, treballen o assisteixen a l’escola a menys de 300 peus d’una carretera important.

La vegetació al caire de les carreteres redueix la contaminació de l’aire a través de diversos mecanismes, entre ells la creació d’una gran superfície a què s’adhereixen petites partícules. El nou estudi es basa en investigacions anteriors sobre el paper que pot exercir la vegetació en la reducció de la contaminació de l’aire mitjançant mostrejos en diversos llocs durant un període prolongat i incorporant un model que va permetre als investigadors tenir en compte factors com la direcció del vent, el volum de trànsit i la distància a la carretera.

Greenwald va emfatitzar que si bé la vegetació al caire de les carreteres pot reduir significativament la contaminació de l’aire per partícules, no redueix les emissions de diòxid de carboni ni la contaminació d’ozò. Va dir que per aconseguir una reducció més integral dels riscos per a la salut associats amb les carreteres, els municipis poden millorar la qualitat de l’aire fent que sigui segur, agradable i convenient per a les persones arribar on necessiten anar sense un vehicle motoritzat.

Els canvis podrien incloure l’ampliació del transport públic i el desenvolupament i millora de la infraestructura per a bicicletes i vianants, per exemple."Hauríem de plantar més arbres al llarg de les carreteres perquè brinden beneficis que van més enllà de l’estètica", va dir Greenwald. "Però no vull fer a ningú l’efecte que podem resoldre tots els problemes associats amb les emissions dels vehicles de motor simplement plantant arbres".