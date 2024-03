Identifiquen canvis similars en l’ADN de les cèl·lules de fumadors i vapejadors

detail.info.publicated efe

Els usuaris de cigarros electrònics amb un historial limitat de tabaquisme experimenten canvis en l’ADN de les cèl·lules de l’interior de les galta similars als dels fumadors i que s’associen, en aquest segon grup, al desenvolupament futur de càncer del pulmó.

Un estudi que publica avui Cancer Reseach va analitzar a més de 3.500 mostres els efectes epigenètics del tabac i els cigarros electrònics en la metilació de l’ADN, un mecanisme epigenètic fonamental en la regulació de l’expressió dels gens i de com funcionen.

L’objectiu era investigar l’impacte a les cèl·lules que estan exposades directament al tabac (per exemple, a la boca) i les que no ho estan (a la sang o el coll uterí).

"No podem afirmar que els cigarros electrònics provoquin càncer basant-nos en el nostre estudi, però sí que hem observat" que els seus consumidors "presenten alguns canvis epigenètics a les cèl·lules bucals similars als dels fumadors, i aquests canvis estan associats al desenvolupament futur de càncer de pulmó en els fumadors". Així ho va indicar Chiara Herzog, de l’University College de Londres i de la Universitat d’Innsbruck (Àustria), una de les signants de la investigació. Herzog va afegir que seran necessaris més estudis per investigar si aquestes característiques podrien utilitzar-se per predir individualment el càncer en fumadors i usuaris de cigarros electrònics.

L’epigenoma es refereix a una capa extra d’informació que se superposa al nostre material genètic, l’ADN. Aquest es pot comparar amb el "hardware" d’un ordinador, mentre que l’epigenètica seria com a "software", que defineix com, on i quan s’executen els programes que aquest utilitza, explica l’Univesity College en un comunicat.

Els epigenomes canvien al llarg de la nostra vida i poden veure’s afectats per diversos factors genètics o no genètics, com l’envelliment, l’estil de vida, l’exposició a hormones, substàncies químiques i factors ambientals, i fins i tot l’estrès i els traumes psicològics.

Els investigadors van descobrir que les cèl·lules epitelials de la boca mostraven canvis epigenómics substancials en els fumadors, que són encara més elevats en els càncers o precàncers de pulmó, en comparació amb el teixit pulmonar normal, la qual cosa dona suport a la idea que els canvis epigenètics associats al tabaquisme permeten a les cèl·lules créixer més ràpidament.

L’estudi inclou noves dades que mostren que es van observar canvis epigenómics similars a les cèl·lules de consumidors de cigarros electrònics que només havien fumat menys de 100 cigarros de tabac en la seua vida.

"Encara que el consens científic és que els cigarros electrònics són més segurs que fumar tabac, no podem donar per descomptat que el seu ús sigui completament segur i és important estudiar els seus possibles riscos a llarg termini i la seua relació amb el càncer", va dir Herzog.

Mitjançant l’anàlisi computacional de les mostres, els investigadors també van descobrir que alguns canvis epigenètics relacionats amb el tabaquisme romanen més estables que d’altres després de deixar de fumar, inclosos els relacionats amb el tabaquisme en mostres cervicals, una cosa que no s’havia estudiat anteriorment.

L’epigenoma permet mirar cap enrere per veure com va respondre el nostre cos a una exposició ambiental prèvia, com el tabaquisme, però també pot permetre predir la salut i la malaltia en el futur, va dir Matin Widschwendter, també signant de l’estudi.

Els canvis que s’observen en el teixit del càncer de pulmó també poden mesurar-se a les cèl·lules de les galtes de fumadors que no han desenvolupat un càncer. I el que és més important -va destacar- aquesta investigació apunta que "els usuaris de cigarros electrònics presenten els mateixos canvis, per la qual cosa aquests dispositius podrien no ser tan innocus com es pensava al principi".