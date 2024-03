Desallotjament nocturn a Ponts

Famílies que resideixen al bloc del carrer Timoners 3 de Ponts van denunciar ahir que agents de seguretat de la immobiliària Building Center no els van permetre accedir a les seues cases. Afirmen que se’ls van tancar accessos d’urgència i al pàrquing i, finalment, els van deixar al carrer per passar la nit amb quatre nens d’entre 2 i 12 anys. En total, dotze persones van dormir al ras ja que tampoc no van poder accedir als cotxes. Asseguren que no són okupes ja que tenen pisos de lloguer en aquest polèmic bloc on la immobiliària ja va pagar a okupes perquè l’abandonessin. L’alcalde, Josep Tàpies, va indicar desconèixer la problemàtica i, al tancament d’aquesta edició no es va poder contactar amb l’empresa.