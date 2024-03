Els gossos són capaços de reconèixer els noms d’objectes que coneixen, segons un estudi

detail.info.publicated efe

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els gossos tenen una capacitat sorprenent per comprendre el llenguatge humà més enllà de les simples ordres d’asseure’s o anar-hi quan els criden els seus amos. Un estudi publicat recentment a la revista Current Biology revela que els gossos poden reconèixer paraules que representen objectes familiars per a ells, la qual cosa indica un nivell de comprensió lingüística més profund del que es creia.

Investigadors d’universitats a Hongria i Noruega van dur a terme aquest estudi, en el qual 18 amos de gossos van pronunciar paraules associades amb joguets coneguts per les seues mascotes, per després presentar-los aquests objectes. En algunes ocasions, l’objecte corresponia a la paraula esmentada, mentre que en d’altres no. Per exemple, un amo cridava al seu gos dient "la pilota" i mostrava una pilota, però en altres ocasions mostrava un objecte diferent.

Mitjançant proves no invasives d’activitat cerebral, els investigadors van registrar les respostes mentals dels gossos davant d’aquestes situacions. Van descobrir que els gossos mostraven patrons cerebrals diferents quan se’ls presentava un objecte que coincidia amb la paraula esmentada, en comparació amb quan no ho feia. Aquesta resposta cerebral és similar a l’observada en humans i s’interpreta com una comprensió de les paraules per part dels gossos.

Els investigadors també van observar que els gossos tenien una resposta cerebral més forta davant de les paraules que associaven amb objectes que coneixien millor, la qual cosa recolza la idea que realment entenen el significat d’aquestes paraules. A més, es va trobar que aquesta capacitat no es limita a gossos amb un vocabulari més ampli, sinó que és comú a tots ells.

La investigadora Marianna Boros, de la Universitat Eötvös Loránd de Budapest, destaca que els gossos no només reaccionen a paraules amb comportaments apresos, sinó que també activen records d’objectes quan escolten els seus noms. Això suggereix que els gossos tenen una capacitat general per entendre el llenguatge referencial, similar als humans.

Aquest descobriment planteja preguntes fascinants sobre la singularitat del llenguatge humà i la seua relació amb altres espècies. Els científics es pregunten si aquesta capacitat lingüística és exclusiva dels gossos o si podria ser present en altres mamífers. A més, busquen comprendre com va sorgir aquesta capacitat i si està influïda per l’experiència única dels gossos en conviure amb humans.